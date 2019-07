Az Agymenők jócsaja máris talált magának új melót

Kaley Cuoco, akit itthon Pennyként, a The Big Bang Theory szőkecsajaként ismerünk leginkább pedig korábban is voltak szerepei, sőt. 1992-ben kezdte az ipart, rengeteg filmes és tévés epizódszereppel majd 2002 és 2005 az 8 Simple Rules-ban volt a női főszereplő, 2005 és 2006 között a Charmedben volt az egyik boszorkány, de ezeken kívül vagy ötven filmes-tévés epizódszerep is ott vigyorog a neve mellett.

Ráadásul az okosan épített karriernek, értsd: az Agymenőkből az ötödik-hatodik évad környéke óta ráömlő lovettának köszönhetően most már producerkedik is, például a még idén ősszel érkező új Warner szuperhős-sorozatban, a Harley Quinnben (2014-ben egy filmben volt exec producer először), amiben a címszereplő hangját is ő adja, ugyanis felnőtteknek szóló animációs szériáról van szó. A legújabb projektjében, a The Flight Attendant című krimisorozatban dettó executive producerkedik és a főszerepet is ő játssza. És aminek a legjobban kellene örülnie, az, hogy a melóban Greg Berlanti is részt vesz áttételesen, a jelenlegi tévézés egyik űberpápája (a cége 18 sorozatot készít éppen), akitől kábé mindent megtanulhat erről a szakmáról.

A sorozat, ami nem az első krimije lesz Cuocónak, de az első főszerepe egy krimisorozatban, Chris Bohjalian The Flight Attendant azaz A légi utaskísérő című regénye alapján készült, és a nyitójelenettel máris belövi, milyen szériára számíthatunk: a címszereplő Cassandra Bowden (Cuoco) egy dubaji hotelszobában ébred, mellette egy hulla, akiről nem tud semmit. A helyi rendőröket nem meri megkockáztatni, felszáll egy gépre és hazamegy az USA-ba, ahol már várja az FBI. Szépen lassan ráébred, hogy könnyen lehet, hogy tényleg ő a gyilkos. És nyomozni kezd.

Cuoco a sorozat gyártásában Yes, Norman Productions nevű cégén keresztül vesz részt. A cég és a Warner között kétéves szerződés van érvényben, amíg ez le nem jár, a színésznő másnak nem dolgozhat, nem mintha annyira bánná, végül is a TBBT-t is a Warner gyártotta, és fizetett a végén 1,25 millió dollárt epizódonként neki. A The Flight Attendantet Cuoco korábban minisorozatként emlegette, de mintha a Warner már rendes, 13 részes évad(ok)ban gondolkodna. Egy biztos: a portékát nem tévére, hanem a Warner hamarosan induló streamingszolgáltatására tervezik.