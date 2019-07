Kategorikusan kijelentem, hogy meg sem kerestek ezzel kapcsolatban, és nem is adtam a hozzájárulásomat"

- közölte Louis Tomlinson, a One Direction fiúbanda tagja a Twitteren, az HBO Eufória című sorozatának legutóbbi részében lévő szexjelenetével kapcsolatban, írja a Variety.

Az ügyet bonyolítja (és meg is magyaráz pár felmerülő kérdést), hogy az amúgy élő szereplős sorozatban ezúttal egy animált szexjelenetről volt szó: az epizódban a Kat Hernandez nevű szereplő egy fanfictiont (valódi hírességekről vagy mások által kreált szereplőkről szóló rajongói történetet) írt egy fiúbandáról és "Larry Stylinson" nevű énekeséről.

Ez a fanfiction elevenedett meg animálva, benne azzal a résszel, amikor a Barbie Ferreira által játszott karakter rajzolt mása szexuális aktust folytat a banda két tagjával, sokak szerint egyértelműen beazonosíthatóan Louis Tomlinsonnal és Harry Styles-szal (a One Direction másik tagja). Ha ez nem lett volna elég bizonyíték, Ferreira ki is posztolt egy képet az Instagram-oldalára, amelyen egy Harry Stylest ábrázoló, életnagyságú kartonfigurával pózol, "A ma esti Eufória-epizód, kontextus nélkül" felirattal. Korábban egy interjúban pedig arról beszélt, tud azonosulni egy "One Direction-korszakát élő" lánnyal.

Jelenet a sorozatból

A BBC egy ügyvédet is megkérdezett arról, jogilag milyen lehetőségei vannak a két énekesnek, de azt a választ kapták, hogy lényegében semmilyenek, mivel a sorozat nem sugallja azt, hogy a valóságban is szexuális kapcsolat lenne Tomlinson és Styles között, sőt még csak azt sem sugallja egyértelműen, hogy lenne közöttük homoszexuális kapcsolat, de még ha így is lenne, az manapság már nem jelent rögtön becsületsértést.