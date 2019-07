Hat órára elsötétül az RTL Klub

Karbantartási munkák miatt csütörtökről péntekre virradóan, éjfél és reggel hat között, teljes adásszünet lesz az RTL Klubon, írja a tévézésre szakosodott DTV News.

Fotó: RTL Sajtóklub

A karbantartás során a szakemberek átvizsgálják az informatikai és stúdiótechnológiai eszközöket ellátó elektromos elosztóhálózatot és a szünetmentes energiaellátó rendszereket, valamint elvégzik az esedékes műszaki felülvizsgálatokat, és sor kerül néhány technikai berendezés cseréjére is.

Az RTL Klub elsötétülése miatt a Híradó késő esti kiadása és a Barátok közt csütörtök esti részének ismétlése is elmarad. Az RTL Magyarország többi csatornáját (RTLII, Film+, Cool, RTL+, Sorozat+, RTL Gold, Muzsika TV) a karbantartási munkák nem érintik, és az RTL Most is végig elérhető lesz.