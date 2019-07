Füstölögnek a dohányzásellenesek a Stranger Things cigarettázó szereplői miatt

Július negyedikén megérkezett a Netflixre a Stranger Things harmadik évada, és mivel a sorozat az 1980-as években játszódik, vagyis akkor, amikor még elfogadott volt, hogy valaki láncdohányos, ezért több karakter is elég sűrűn rágyújt, Jim Hopper seriffnek például állandóan cigaretta lóg ki a szájából.

A dohányzásellenes Truth Initiative nevű szervezet a premier előtt készített is egy kimutatást arról, hogy az első és a második évadban mennyit is füstöltek a szereplők. A megfigyeléseik szerint a mások szezonban 44 százalékkal nőtt meg azon jelenetek száma, amikben valaki cigarettázik, és más sorozatok is vannak, amikben évadról évadra nő a dohánytermékek megjelenítése - írja a Variety.

A Netflix természetesen reagált a napokban publikált jelentése. Közleményükben leírták, a művészi szabadság számukra nagyon fontos, de természetesen tisztában vannak azzal, hogy a dohányzásnak milyen veszélyei vannak, és hogy milyen hatással lehet a fiatalok az, ha ezt a rossz szokást pozitív színben tüntetik fel. Ezért úgy döntöttek, hogy

azokban a sorozatokban, amiknek megtekintése 14 éven aluliak számára is ajánlott, illetve azokban a filmekben, amiket 13 éven aluli is nézhetek, nem lesz dohányzás, kivéve ha a történeti hűség azt megkívánja

az egyéb besorolással rendelkező műsorszámoknál pedig csak akkor lehet cigarettázó szereplőket látni, ha az alkotók szerint ezzel csorbulna a művészi szabadságuk és/vagy a karakterábrázolás szempontjából elengedhetetlen

aktívabban tájékoztatják majd a közönséget a dohányzás káros hatásairól.

Hogy ez utóbbit hogyan kell elképzelni, arról nem esett szó, lehet, hogy csak egy szöveges tájékoztatót tesznek ki a megfelelő helyekre, vagy ennél komolyabb kampánnyal rukkolnak-e elő.

