Befotózott egy nő szoknyája alá, rajtakapták, visszavonul a koreai tévésztár

Visszavonul egy jól ismert dél-koreai tévés, miután rajtakapták, hogy "fotókat készít egy nő altestéről a nő tudomása nélkül", azaz alighanem titokban befotózott a szoknyája alá - írja a The Guardian. A szexuális zaklatásnak ez a formája Dél-Koreában hihetetlenül elterjedt, és egy ideje már hatalmas tiltakozásokat generál; a jelenségről mi is részletesen írtunk tavaly.

Kim Szongcsunt a szöuli metrón kapták rajta: egy másik nő figyelmeztette az áldozatot arra, hogy mi történik, majd a rendőrséget is kihívta. Kim tagadta, hogy fotókat készített volna, de aztán megtalálták a képeket a telefonján. A rendőrség nem állította elő, de nyomozás indult az ügyben.

A tévés az eset után, hétfőn benyújtotta a lemondását a koreai közmédia, az SBS felé, majd bocsánatkérő közleményt is kiadott, amelyben azt mondta, bocsánatot kér, hogy örökre megmaradó sebet ejtett az áldozata szívén, valamint elnézést kért a korábbi munkaadójának okozott problémák miatt is. Az 55 éves férfi 1991 óta dolgozott az SBS-nél, és hamar országos ismertségre tett szert a fő hírműsor vezetőjeként, majd rádiós műsorvezetőként is. A The Guardian azt írja, az SBS maga is beszámolt az esetről név nélkül, majd mikor kiderült, hogy a saját munkatársukról van szó, eltávolították a cikket.

A koreai médiában azt írják: ebből az esetből csak azért lett nemzetközi hír, mert kivételesen egy ismert embert füleltek le, pedig az esetek legnagyobb részében az ilyesminek egyáltalán semmilyen következménye nincsen. A zaklatásnak ezt a formáját az országban molkának hívják, és minden olyan titokban készült kép- vagy videófelvételre utal, amely szexuális tartalmú, a másik fél tudomása nélkül történik, és leggyakrabban aztán a netre is felkerül.

2017-ben napi (!) átlag 18 ilyen esetet jelentettek Dél-Koreában, de ez a szám a valóságnak nyilván csak az apró töredéke, hiszen csak azt jelzi, hány esetet vettek először is észre, majd jelentettek is a rendőrsének.

A Balaton Sound kapcsán egyébként a napokban Magyarországon is két hasonló esetet jelentettek: egy balatonboglári férfi a zuhanyzóba rejtett kamerával, egy zamárdi gyerektáborban egy másik férfi pedig a szomszéd fülkéből átnyúlva telefonnal készített felvételeket zuhanyzó nőkről.