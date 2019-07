Bajor Imre lánya a Barátok közt szereplője lesz

Új taggal bővül a Barátok közt szereplőgárdája: Bajor Lilivel, az öt éve elhunyt Bajor Imre lányával hosszabb távon számolnak a sorozat alkotói, írja a keddi Blikk.

A 23 éves Bajor Lili a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végezve máris az ország egyik legnépszerűbb sorozatában kötött ki, amelyben a Varga Izabella által alakított Balogh Nóra szerelmének, a Karalyos Gábor által játszott Leventének lesz a volt barátnője.

"Eszter rendkívül életvidám, cserfes lány, egy picit szerintem hasonlít is rám a karaktere, én is ilyen életigenlő ember vagyok" – mondta a szerepéről Bajor Lili, aki március óta forgat a stábbal, és kedd este lesz először látható a sorozatban.

A fiatal színésznő apját szintén egy magyar szappanopera tette ismertté: Bajor Imrét a Szomszédok Oli úrjaként zárta szívébe az ország.

Nagyon szerettem a Szomszédokat és benne aput, nekem ez volt a gyerekkorom. (...) Színházi színésznő szeretnék lenni, a diplomámat is ebből szereztem, de úgy érzem, sokat tanulhatok a Barátok közt csapatától és sok szakmabelivel ismerkedhetek meg. Apu is sok műfajban jártas volt, a prózai szereptől kezdve az operetten át a filmezésig minden jelen volt az életében, és természetesen a sorozatok is fontosak voltak számára.