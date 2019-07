Mit csinál itt, Picard? Megmenti az univerzumot?

A San Diegó-i Comic Conra időzítve megjelent a Star Trek: Picard című, készülő sorozat előzetese, ami már csak azért is nagy szó, mert eddig hét lakat alatt tartották a sztorit. Most már kiderül némi közelebbi is a történetről, bár azért a trailer készítői nagyon vigyáztak arra, hogy túl sokat ne áruljanak el arról, mitől is kell pontosan megmentenie a galaxist Jean-Luc Picard kapitánynak, és ki az a titokzatos nő, akit mindenáron meg akar óvni valamitől. (Mitől?)

A sorozat producere, Akiva Goldsman azt mondta: "Semmiképp nem egy folytatást akartunk készíteni Az új nemzedékhez. Ez lassabb, finomabb, költőibb lesz, és mindenképpen sokkal karakterközpontúbb. És arról fog szólni, amiről az eredeti sorozat, Az új nemzedék és a Discovery is: a reményről, hogy a jövőnk jobb lesz, mint az, amiben ma élünk."

Jean-Luc Picardot Patrick Stewart alakított a Star Trek: Az új nemzedékben, 1987 és 1994 között, illetve több egész estés filmben is, utoljára 2002-ben, a Star Trek: Nemezisben. Akkor úgy tűnt, hogy Stewart végleg búcsút int a kapitány karakterétől, főleg azért, mert akkor már nyakig volt egy másik franchise-ban, a X-Menben ugyanis ő alakította Charles Xaviert, a kerekesszékes telepatát, a fiatal mutánsok vezetőjét. Aztán azóta annyi idő eltelt, hogy Xaviertől is búcsút intett 2017-ben a Logan című filmben, de aztán mindenki meglepetésére bejelentette egy évvel később, hogy elvállalta újból a kapitány szerepét.

Bemutatódátum viszont még mindig nincsen, csak annyit lehet tudni, hogy a sorozat 2020-ban jön az Amazon Prime-ra.