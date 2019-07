A Digi online kínálatából egyelőre eltűnik az RTL Klub

A HVG vette észre, hogy a Digi Online nevű szolgáltatás csatornakínálatából augusztus 21-től kikerül az RTL Klub. A Digi ezt az ÁSZF H mellékletében tette közzé a honlapján, ahogy kell. A Digi Online egyébként egy plusz szolgáltatás, ami a Digi előfizetőnek automatikusan és ingyen jár (külsősök nem fizetnek elő rá), és azt teszi lehetővé, hogy az előfizetők a tévéadással egyidőben követheti a TV csatornákat számítógépén, laptopján, okostévéjén, telefonján.

Na, ebből a kínálatból kerül ki az RTL Klub augusztus 21-től. Az RTL-csoport más csatornái, pl. RTL II, Cool TV, meg ami még a Diginél elérhető, továbbra is nézhető online. Az ok prózai, és nem is olyan meglepő: a HVG kérdésére az RTL azt írta, disztribúciós partnerük (Digi) multiscreen (több felületen történő adásra vonatkozó) szolgáltatási szerződése lejárt.

Amíg ezt meg nem hosszabbítják (már ha), addig RTL Klub nem lesz az online kínálatban, de a tárgyalások már zajlanak: