Folytatódik az őrület, jön a negyedik évad A szolgálólány meséjéhez

Két hónap sem telt el azóta, hogy a harmadik évaddal folytatódott az elmúlt évek egyik meglepetéssorozata, A szolgálólány meséje, a Hulu már be is jelentette, hogy jön a következő, de azt egyelőre nem tudni, hogy mikor – írja a The Verge.

A sorozat első évada valósággal berobbant a köztudatba, és bár az első évaddal véget ért a Margaret Atwood által írt történet, a gyártó Hulu mégis úgy döntött, hogy tovább folytatják a sztorit. A második évad már ellentmondásosabb fogadtatásban részesült, de az érdeklődés nem csappant meg iránta, így berendelték a harmadik évadot is, ami jelenleg a tizedik résznél tart a tervezett tizenháromból.

Kritikánkban az első három rész alapján azt írtuk, hogy a sorozat egyelőre lassabban csordogál mint korábban, az viszont biztos, hogy a fókusz a kínról és a szenvedésről átkerült a Márták forradalmára. A jelek szerint ez a változás működik is, hiszen már a végjáték előtt kiderült, hogy jön a negyedik évad, de a Hulu azt egyelőre nem közölte, hogy mikor.