Elhallgattatják a legnagyobb helyi rádióadót

Augusztus végén valószínűleg megszűnik az ország legrégebbi kereskedelmi rádiója, a szegedi Rádió88, adta hírül a Média1 szakmai portál.

A Rádió88 vezetősége ma rendkívüli értekezletet tartott, ahol a dolgozóknak elmondták, munkaszerződésük augusztus 31-i hatállyal megszűnik. Várhatóan - a külsős és belső munkatársakkal együtt - körülbelül 30 ember kerül utcára.

Az 1990-ben alapított rádió augusztus 8-án ünnepli a 29. születésnapját, és egyike a legjelentősebb helyi rádióadóknak az országban, naponta 60-70 ezres, heti szinten 100 ezres hallgatottsággal. És egyike az utolsó függetleneknek is, ami nem áll az ország egyre nagyobb részét lefedő kormányzati médiabirodalom, a KESMA tulajdonában. A rádió Facebook-oldalának 96 ezer követője van, a megmentésére alakult 100.000-en a Rádió 88-ért csoporthoz egy nap alatt 13 ezren csatlakoztak.

A Rádió 88 sorsa a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának kezében van, mivel az adó 7 évre szóló rádióengedélye augusztus végén lejár. Ahhoz, hogy folytathassa a sugárzást a Szeged FM 95,4 MHz frekvencián, a Médiatanácsnak kedvezően kellene elbírálnia a jogosultság meghosszabbítására irányuló kérelmét. A kérelemről a médiatörvény értelmében a Karas Monika vezette testületnek június végéig kellett volna döntenie, de a kérdést mindeddig napirendre sem vette.

És most már a jelek szerint nem is nagyon fogja, mivel a Médiatanács július 24-től szeptember 3-ig tartó tanácskozási szünetet rendelt el. Tanácskozási szünetben nyilván nem hoznak döntéseket - mire pedig újra összeülnének, nem lesz Rádió88. Az egyetlen kiutat az adó számára ebből a reménytelennek tűnő helyzetből az jelentené, ha a Médiatanács mégis találna módot egy rendkívüli ülésen az engedély kiadására, de a Média1 erre vonatkozó kérdésére azt a sejtelmes választ adták, hogy "indokolt esetben" természetesen a szünetben is összeülhetnek.

Amennyiben a Rádió88 augusztus 31-én megszűnik, az önkormányzati választás idején már nem lesz jelentős, független helyi rádióadó Szegeden.