A TV2 világszínvonalúnak mutatta be az Onkológiai Intézetet

Egészen különböző reakciókat váltott ki, hogy az Indexen hírt adtunk róla: a szervezetlenség miatt áldatlan állapotok uralkodnak a Országos Onkológiai Intézetben, és a kemoterápia előtt álló, eleve legyengült betegek hajnali 5 órától állnak sorba egy szűk lépcsőházban.

Az intézet először közölte, hogy "a várótermeket 7 órakor nyitjuk, a munkakezdés előtt órákkal érkező betegek extra várakozási ideje ezért értelmetlen, nem róható fel az intézetnek", majd az ATV értesülése szerint úgy döntött, egy drasztikus húzással inkább nem engedik be az épületbe a korán érkezőket.

Ez a jelek szerint nem volt elég az ombudsmannak, aki hivatalból vizsgálatot indított az Országos Onkológiai Intézetben uralkodó állapotokkal kapcsolatban.

A kormánybarát médiához tartozó TV2 Tények viszont mindenkinek feladta a leckét péntek esti riportjában azzal, ahogyan az botrány apropóján bemutatta az intézet működését "Világszínvonal az onkológián" című anyagában.

Gönczi Gábor rögtön azzal nyitja a felkonferálást, hogy az onkológián "nyugat-európai körülmények között" zajlanak a kezelések. A riportban megmutatják és el is mondják, hogy "szinte üres a folyosó az onkológiai osztály váróterme előtt, péntek reggel 7 órakor is csak egyetlen beteg várakozott". A Hvg.hu azt írja, az ajtót takarításra hivatkozva alapvetően hétkor nyitják, pénteken azonban már 06:37-kor bemehettek az emberek a váróba, és ezért volt üres a folyosó, ám a lépcsőnél még így is 15-20 ember várakozott. A TV2 betegeket is interjúvolt, és természetesen nem talált olyat, aki ne lett volna maximálisan elégedett az ellátással, valamint megszólaltatta Polgár Csaba főigazgatót, aki elmondta, hogy vannak forgalmasabb napok, ám mindenkit megvizsgálnak és ellátnak.

Elhangzik továbbá, hogy milliárd forintos fejlesztések voltak 2010 óta az intézetben, a Gyurcsány-kormány idején viszont nem kapták meg az ígért pénzt.

Az Index vonatkozó anyagában egyébként szó sem esett arról, hogy rosszul dolgoznának az intézetben, vagy ne lenne megfelelő az eszközök színvonala, pusztán azt mutattuk be, hogy a kemoterápiára váró betegek órákkal a rendelés előtt odamennek, és egymás közt osztogatnak sorszámokat, mert tartanak tőle, hogy aznap már nem kerülnek sorra, ha nem érkeznek nagyon korán. Ennek oka, hogy a rendelés csak délután 3 óráig tart, aki későn érkezik, annak egy forgalmasabb napon esélye sincs rá, hogy aznap bejusson. Az intézetben egyébként még sorszámhúzó gép sincs.

Az intézet egyébként a hírek szerint augusztustól bevezetné az elektronikus előjegyzést, amitől a helyzet javulását reméli, noha a hajnali sorbanállások nem az előjegyzett kemoterápiás ellátások miatt alakulnak ki, hanem azért, hogy a betegek egyáltalán bejussanak az orvoshoz, aki a laboreredményeik alapján beutalja őket a már előjegyzés alapján folyó kemoterápiás kezelésekre.