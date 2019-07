Jeff Bridges saját sorozatot kap öreg CIA-ügynökként

Első tévés főszerepét kapta meg Jeff Bridges, miután az FX tévécsatorna berendelte a The Old Man c. tévésorozat pilotját. A Thomas Perry bestseller regénye alapján készülő sorozatban Bridges egy visszavonult CIA-ügynököt alakít, aki évtizedek óta eltűnt a radarról. Aztán persze minden megváltozik, amikor egy bérgyilkos váratlanul megpróbálja megölni Bridgest.

A pilot forgatókönyvét azok írták, akik a Fekete vitorlák tévésorozatét is, az executive producer pedig a Fargót felélesztő Warren Littlefield lesz. Ha berendelik a teljes évadot, ez lesz Bridges első sorozatos főszereplése.

Jeff Bridges egyébként lelkes fotós is, négy évvel ezelőtt mi is foglalkoztunk a képeivel, amelyeket karrierje során a forgatási szünetekben készített.