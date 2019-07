A harmadik Walking Dead-sorozat jövő tavasszal érkezik

Na lássuk csak, van ugye a rendes The Walking Dead, ami a tizedik évadát kezdi októberben, a Fear The Walking Dead, ami meg az ötödiket fejezi be augusztustól, és ehhez jön majd tavasszal egy egyelőre cím nélküli sorozat, aminek teaserjében a színészek igyekeznek valamiféle érdeklődést felkelteni a nézőben az újonc iránt, és képregényillusztrácókkal élnek benne.

Namármost. Az anyasorozat és a Fear The Walking Dead 2x8 epizódos évadokkal dolgozik, azaz 32 részt prezentálnak egy évadban. A The Walking Dead március végére szokott kifutni, a Fear The Walking Dead utolsó 3 évadát júniusban és áprilisban indították el, szóval most van egy fogadásom arra, hogy az új sorozat első, vélhetően hatrészes (mindkét előző sorozat limitált epizódszámmal indított) évadát április második hetében küldi ránk. És ha a sorozat siker lesz, és megkapja a 16 részes, rendes évadberendelést, akkor az év 52 hetéből 48-ban lesz zombi az AMC-n.

A sztori azokra a tinédzserekre fókuszál, akik az apokalipszist követően az első zombik között felnövő generáció tagjai. Vagy valami ilyesmi. A szereplők: Aliyah Royale (The Red Line) - Iris, Annet Mahendru (The Americans) - Huck, Alexa Mansour (Unfriended: Dark Web) - Hope, Nicolas Cantu (The Amazing World of Gumball) - Elton és Hal Cumpston (Bilched) - Silas.