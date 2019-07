Vajna Tímea: Az üzlettársai szétlopták Andyt

A TV2 Tények Plusz című műsorának adott exkluzív interjút Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye, aki férje halála óta először szólalt meg a nyilvánosság előtt. Gönczi Gábor riporternek a mai adásban is leginkább arról mesélt, mennyire megviselte férje halála, és milyen egyedül érzi magát, de elárult pár, már-már túlságosan is intimnek tűnő részletet, amitől a tévé előtt elég kellemetlenül érezte magát az ember.

„Este tízkor még beszéltünk” – mondta egykori hálószobájukban az özvegy, és hozzátette, saját magát hibáztatja, mert ha nem utazott volna el Franciaországba, akkor másképp alakultak volna a dolgok.

Gönczi szerint ezek súlyos szavak.

Vajna halálát szívelégtelenség okozta, amihez egy rosszullét vezetett, legalábbis Vajna Tímea így értelmezte a patológus szakvéleményét. Szerinte a férje a nitroglicerinért igyekezett az ágyból kiszállva, de eszméletét vesztette, és a két lépés távolság is soknak bizonyult. „Eszméletlen volt zuhanás közben is, nem tette fel a kezét, nem védte az arcát” – magyarázta.

Vajna egészsége tavaly romlott meg feltűnően, az addig aktív filmbiztos az özvegye szerint a moziszobából a konyháig is csak nehezen tudott „elbotorkálni”. Gönczi ezen a ponton látta jónak felemlegetni Vajna hedonizmusát, mire az özvegy csak bólogatott. „Orvoshoz nem is ment?” – kérdezte Gönczi, de Vajna ment, minden rosszullét után, mint kiderült.

Magas volt a cukra, a vérnyomása. Elment az orvoshoz, utána egy hétig minden rendben volt, de aztán megint ott volt a kezében a szivar, és folytatta az éjszakai evést.

Kissé szürreális volt az, amit a férje zugevéséről mondott Vajna Tímea: a férje éjféltől reggel hatig evett folyamatosan, és hiába hajított ki mindent, csak rátalált a csokira.

A halála után a megrendült nő három napig nem evett, és három hónapon át a lakást sem nagyon hagyta el. Andyvel együtt a barátok is távoztak, a családján kívül másra nem számíthatott. „Hangokat hallok néha, mintha szólna, hogy »Timi segíts«, nekem meg megszakad a szívem” – mesélt az első napokról, amiket a hatalmas villában töltött egyedül.

Ismeretlenek jöttek, hogy itt lakik-e Andy, egy furgonból úgy éreztem, megfigyelnek, rémes volt, de már nem érdekel, én nem félek a haláltól.

Az anyagi gondok hamar jelentkeztek, Vajnánénak ezek szerint megtakarítása nincs, a férje halála utáni likviditási gondjain ingóságok eladásával igyekszik enyhíteni, de hamarosan a villából is el kell költöznie.

Vajna vagyonából várhatóan neki is jut valami, de ez hosszú, évekig tartó folyamat lesz, mondta az aggodalomtól ekkor már nagyon furcsa arcot vágó Gönczinek, és papírhalmokat mutogatott. „Az üzettársai is... a gyémántbolt, ott is meglopták, egy tolvaj a társa. Mondtam neki, de nem hallgatott rám. A fánkozó most már hoz valamennyit, de ott is elloptak mindent.” Sőt a férje övét is, legalábbis így emlékszik vissza a ravatalozás előtti órákra.

Bevittük, öltöny, a zakó, cipő, öv... Visszamentem valamiért, megérzés, nem tudom, és az öv és a cipő már nem volt meg. Lecövekeltem, és addig nem akartam eljönni, míg vissza nem teszik.

Gönczi arra is kíváncsi volt, hogy vajon fordított esetben mi lett volna, amire Vajna Tímea egy „ezt így most hogy”, avagy „WTF, dude, really” nézéssel reagált, és nem tudott megnyugtató választ adni, hogy vajon a férje utána halt-e volna, ha ő, mármint Vajna Tímea, a gyászló özvegy halt volna meg. Gönczi bólogatott, majd átadta a szót Marsi Anikónak, aki a műsor hátralevő részében arra kereste a választ,