Simon Pegg és Nick Frost szellemvadászokról forgat sorozatot

Az Amazon nyolc részt rendelt aTruth Seekers című sorozatból, ami egy paranormális jelenségeket kutató párosról szól majd. Ez az első televíziós sorozat, amit megvettek Simon Pegg és Nick Frost közös produkciós cégétől, a Stolen Picture-től - írja a Variety.

Amazon Boards Simon Pegg, Nick Frost Series ‘Truth Seekers’ (EXCLUSIVE) https://t.co/OBFyhonNvH — Variety (@Variety) August 5, 2019

Nick Frost az egyik szellemvadászt, Gust alakítja majd, arról viszont egyelőre nem sokat tudni, hogy Pegg milyen karakter bőrébe bújik majd bele, illetve, hogy mellettük kik lesznek még a főbb szereplők. Ami viszont biztos, Pegg és Frost mellett még olyan alkotók vesznek részt a sorozat munkálataiban mint Nat Saunders, James Serafinowicz vagy Jim Field Smith, akit többen talán a Sikersorozat rendezőjeként ismernek.

Simon Pegg és Nick Frost régóta összeszokott páros, elég csak megemlíteni a Cornetto Három Íze-trilógiát , ami a Vaskabátokból (Hot Fuzz), a Haláli hullák hajnalából (Shaun of the Dead) és a Világvégéből (The World's End) áll. A Stolen Picture-t 2016-ban alapították Miles Ketley-vel közösen.