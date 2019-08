Az Amazon a Halálhajó című sci-fi-horrorból is sorozatot akar faragni

Jeff Bezos komolyan gondolta azt, amit hat éve mondott: hogy egy nap az Amazon nagyobb lesz, mint bármelyik vetélytársa, és gyártóként velük kell majd igazán számolni. 2019-ben vagyunk, az Amazonnál 20-25 saját gyártás forog vagy forgott már le, egyik sem kevés pénzből, és amit eddig láthattunk (Hanna, Bosch stb.), az nem éppen a minőségromlást vetíti előre.

A Paramounttal közösen most egy olyan sci-fi-be vágnak bele, ami az 1997-es bemutató óta kultstátuszba került: a Halálhajó (Event Horizont) tévéváltozatába. Az exec producer/író/rendező Adam Wingard lesz, aki a jövőre érkező Godzilla vs. Kong-ot fejezte be éppen, korábban meg a The Guest, a You’re Next és a Death Note fűződött a nevéhez.

A klasszikus alapanyagban egy űrhajó egy kísérleti meghajtót tesztelve eltűnik egy fekete lyukban, majd egyszer csak megjelenik megint. Expedíció megy vizslatni, persze nem kellett volna. Laurence Fishburne és Sam Neill emlékezetes alakítást nyújtott a véres-belezős-üvöltős űrhorrorban. A forgatókönyveket most fejlesztik, szereposztásról még nincs szó, de én rámennék Idris Elbára és Jared Harrisra.