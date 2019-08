Megszűnik a magyar Hello magazin

Egy előfizetőknek kiküldött levélben tájékoztatta az olvasóit a Hello! bulvármagazin, hogy szeptembertől a kiadó Ripost Media Kft. "felfüggeszti" az újság kiadását, írja a Media1.



A Ripost Media Kft. az előfizetőknek a Diéta és fitnesz, a Hot!, a Lakáskultúra vagy a Manager magazin előfizetéseit ajánlja fel cserébe.



A Hello spanyol mintára, a ¡HOLA! magazin alapján indult, 2015-ös első magyarországi számának címlapján Andy Vajna és Vajna Tímea szerepeltek. A lapot Ómolnár Miklós vezette, aki alá a Ripost, a Bors és a Lokál is tartozik.



A Ripost Media Kft. a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) része. A Media1 megjegyzi, hogy az alapítvány idén bezárta a Vs.hu-t, a Faktor.hu-t, illetve az Echo TV-t is.