Az RTL Most+ a Telenor online tévéjére érkezik először

Az RTL a Most nevű, sokáig elég fapados, online szolgáltatását tavaly turbózta fel csoportszintű beruházás keretein belül, azaz nemcsak a magyar, hanem még jó pár európai országban. A felület a franciáktól jött, szép lett és végre használható is, a klasszikus online műsorvisszanéző funkció mellé jött pár új is, felpakoltak retró tartalmakat (régi Survivor, Való Világ, stb.) tematikus pop-up heteik voltak olyan filmekkel, amiket másutt nem lehetett elérni, szóval igyekeztek az ingyenesen elérhető online tartalomszolgáltatás kereteit feszegetni. A következő lépésről nyár elején beszéltek, a fantáziadús RTL Most+-ról, ami a szolgáltatóknak szól elsősorban, de az előnyeit a tévénézők élvezhetik.

Júniusban azt mondták róla, hogy

Egy turbó MOST lesz, élő adással, HD-tartalommal, kevesebb reklámmal, hosszabb ideig elérhető videókkal és Chromecast támogatással (natív, okostévés appok is tervben vannak), és ezt, ha jó értettem, a szolgáltató nem adhatja plusz pénzért, tehát a felhasználónak nem kerül többe.

Ebből hamarosan, idén ősszel lesz valóság, első körben a Telenor MyTv applikációján keresztül ami eleve egy online tévézésre kitalált valami, működik telefonon, tableten, pc-n, okostévén, stb., Az RTL Most+ bekerülésével az arra rábökő júzer hosszabb ideig nézheti a sorozatokat és a filmeket (az online jogok is fix időtartamra szólnak, hacsak nem saját gyártásról van szó), emellett élőben követheti az RTL-csatornák műsorait, és lesznek csak itt elérhető tartalmak is. Eleinte HD, utána FullHD felbontásban, amire így hirtelen csak a fejemet vakarom, mert a HD RTL az eddig is adott volt, minek halogatni a FullHD-t, de mit értek én a digitális piactervezéshez. Lesz Chromecast-támogatás is, és aminek igazán lehet örülni, hogy

kevesebb lesz a reklám.

A szolgáltatás pontos indulásáról a két vállalat a későbbiekben ad tájékoztatást, majd szólunk mi is.