Nem lesz házigazdája az idei Emmy-gálának

Történetében másodszor nem volt házigazdája a legnagyobb filmes díjátadónak, az Oscar-gálának, a legnagyobb tévés seregszemle, az Emmy szervezői pedig példát vettek róluk, és úgy döntöttek, idén náluk sem lesz ceremóniamester - írja a CNN.

A hírt a Fox Entertainment vezérigazgatója, Charlie Collier dobta be egy Los Angeles-i sajtótájékoztatón. Hozzátette, a producerek már gondolkoztak azon, hogy ki is vezethetné az idei műsort, de rájöttek, hogy azokat az értékes perceket, amiket egy ilyen showelem elvisz, arra is áldozhatnák, hogy megemlékezzenek azokról a népszerű, nagyszabású televíziós műsorokról, amik mostanában értek vagy érnek végét. Egyúttal biztosított mindenkit arról, lesz nyitószám és egyéb szórakoztató műsorbetétek.

Az Oscarnak egyébként bejött a változás, idén valamivel többen voltak kíváncsiak a gálára mint az előző években. A 2017-es és 2018-as esemény ceremóniamestere, Jimmy Kimmel szerint persze ez nem annak köszönhető, hogy nem volt házigazdája az Oscarnak, hanem annak, hogy rövidebb volt a műsor.

Az Ocarhoz hasonlóan az Emmy történetében is előfordult már, hogy nem volt házigazdája, mégpedig 2003-ban, vagyis abban az évben, amikor a Fox közvetítette a gálát. Tavaly az NBC tűzte műsorára, és a Saturday Night Live szkeccsműsor két humoristája, Michael Che és Colin Jost volt a két arca a gálának. Állítólag soha nem volt olyan alacsony a nézőszám mint 2018-ban.