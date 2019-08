A Trónok harca vörös boszorkányát játszó színész se tudja, kit is játszott tulajdonképpen

Szeretek mindent magam kitalálni - általában így dolgozom, mindig jó sok kérdést felteszek. De ebben az esetben ez nagyon nehéz volt. Ott vannak a könyvek, de nem akartam azokra támaszkodni, úgyhogy maradtak a forgatókönyvek. De ha bármikor tudni szerettem volna arról valamit, mi fog történni, senki nem nagyon tudott mit mondani. Úgyhogy Melisandre számomra is rejtély maradt. Megtanultam élvezni a nem tudást"

- mondta a Wrap magazinnak a Trónok harca című sorozat vörös boszorkányát játszó színésznő, Carice van Houten.

Az idézet persze önmagában is jól hangzik, de azért más a csengése az utolsó évad után, amelyet rengetegen kritizáltak azzal, hogy borzasztó rosszul, következetlenül és általában tehetségtelenül van megírva. Addigra ugyanis az alapul szolgáló regényeket író George R. R. Martinnak már szinte semmi köze nem volt a sztorihoz, így a történetet is a showrunnerek, David Benioff és D. B. Weiss írták. (A negatív kritikák közül nem nehéz szemezgetni, mi talán az utolsó előtti és az utolsó részről szóló kritikáinkban bíráltuk a legélesebben a forgatókönyvírókat.) De olyan apróságok - vagy nem is annyira apróságok - is ki-kiderültek, mint hogy az egyik író azt sem tudja, az egyik karakternek öccse vagy bátyja van-e, még akkor sem, ha amúgy ennek az információnak amúgy hatalmas szerepe van az események alakulásában.

Carice van Houten arról is beszélt az interjúban, hogy önmagát jelölte Emmy-díjra, mert az HBO (talán) nem bízott benne annyira, hogy beküldje a nominációt. Korábban az HBO is elismerte az információt: három, azóta a nominálást Emmy-jelölésre váltó színészüket, Alfie Allent (Theon Greyjoy), Gwendoline Christie-t (Brienne) és Carice van Houtent nem jelölték, így nekik maguknak kellett ezt megtenniük, zsebből kifizetve a nominálással járó, több mint 65 ezer forintos (225 dolláros) költséget is.

Ez, hogy magunkat jelöltük, olyasmi, amiről az emberek szeretnek beszélni. De valójában az ügynökeink jönnek ilyenkor oda hozzánk, és azt mondják, »Figyelj, szeretnénk téged nominálni«, amire nyilván nem fogom azt mondani, hogy »Légyszi ne!«. Azt mondtam, persze, nomináljatok, de szó szerint elnevettem magam, amikor ez felmerült. És amikor megkaptam a jelölést, azt elhinni se tudtam.

Az Emmy-díjátadót szeptember 22-én tartják; a Trónok harca utolsó évada a lesújtó kritikák ellenére 32 jelölést kapott.