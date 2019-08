Ewan McGregorral készülhet az Obi-Wan Kenobi-sorozat

Évente megírjuk, hogy valamilyen formában, de vissza fog térni Ewan McGregor a jedi mester szerepében, de most úgy tűnik, hogy a legközelebb került hozzá: a The Hollywood Reporter szerint éppen most tárgyalnak vele arról, hogy eljátssza Obi-Wan Kenobit egy sorozatban, ami a Disney+ elnevezésű, idén induló streamingszolgáltatón futna.

McGregor a Csillagok háborúja - A klónok támadása című filmben.

Egyelőre annyit tudni, hogy a Disney+ az Egyesült Államokban novemberben indul, és két Star Wars-tematikájú sorozat már biztos készül a felületre: az egyik a The Mandalorian, a másik pedig az egyelőre cím nélküli Zsivány Egyes-előzmény. Az előbbit Jon Favreau (A vasember, Az oroszlánkirály) kormányozza, az utóbbit Stephen Schiff (Az amerikaiak).

Obi-Wan figurája először az első, 1977-es Csillagok háborújában tűnt fel, ahol Luke Skywalker mentoraként a cselekmény végét már nem éri meg. Akkor Alec Guinness játszotta. McGregor mindhárom előzményfilmben a karakter fiatalabb verzióját alakította.

McGregor legközelebb az Álom doktor című Ragyogás-folytatásban fog szerepelni.