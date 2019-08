Sansa nem így képzelte, de elégedett a Trónok harca végével

Azt gondoltam, Arya fogja megölni Cersei-t. De az is jó lett volna, ha Sansa és Cersei még egyszer találkoznak, vagy Arya és Cersei. Olyan sokféle módon alakulhatott volna"

- mondta a Wrap magazinnak a Trónok harcában Sansát játszó Sophie Turner, hozzátéve, hogy azzal egyébként nagyon elégedett, ahogyan Sansa számára véget ért a sorozat.

Azt azért hozzátette, minden egyes új epizód forgatókönyvét félve vette a kezébe.

Hát persze! Szerintem mindenki végig rettegett, hogy lemészárolják. Minden egyes oldalt úgy olvastam, hogy »Ó, istenem, vajon most jön az a rész?« De aztán nagyszerű volt ráébredni, hogy eljutottam az utolsó részig, ahogy az utolsó jelenet is az volt."

A Wrap a sorozat több színészéhez hasonlóan Turnert is megkérdezte arról, mit szól az utolsó évadot ért kritikákhoz.

A rajongóink hihetetlenek és iszonyú hűségesek, és épp azért imádjuk őket, mert annyira, de annyira szenvedélyesek! Ezért nem is hibáztatnám őket. De azt mondani, hogy nem tettünk bele elég erőfeszítést, vagy hogy az írók borzalmasak voltak... Épp az utolsó évadban volt a legtöbb erőfeszítés. Hihetetlenül hosszú ideig, majdnem 11 hónapig forgattunk, és azt hiszem, többet forgattunk éjszaka, mint korábban bárki a világon. Szóval egy kicsit megvédeném magunkat, azt hiszem, jogosan."

A Wrap azzal a négy színésszel készített interjút, akiket most először jelöltek a sorozat miatt Emmy-díjra. Közülük hárman saját magukat terjesztették fel, mert az HBO (talán) nem bízott bennük annyira, hogy nominálja őket. Végül ennek ellenére jelöltekké váltak, de ehhez nekik kellett zsebből kifizetniük a jelentkezéssel járó, több mint 65 ezer forintos (225 dolláros) költséget.

A sorozatban Brienne-t játszó Gwendoline Christie erről azt mondta, ilyet korábban még soha nem csinált.

Nem is vártam el az HBO-tól, hogy beküldje a nevem. De mivel ez az utolsó évad, és főleg azért, mert úgy érzem, ennek a karakternek nagyon fontos a szerepe a mai társadalmunkban, meg akartam tenni. Több nő is odajött hozzám, hogy arról beszéljen velem, hogy bátorította és adott erőt nekik Brienne a sorozatból."

Christie-hez egyébként is nagyon közel állt a lovagok közt egyedüli nőként jelenlévő Brienne furcsa figurája.

Nőként én is sokszor találkoztam a szégyen érzésével, amiatt, ahogy kinézek, az androgünségem miatt, a magasságom, az arcom szabálytalansága, az arcom sebei, a testem miatt, vagy a véleményemért, amit túl szégyellős voltam vállalni.

A színésznőt a sorozat egyik ellentmondásos jelenetéről is kérdezték: arról, amikor az addig minden nőkre vonatkozó sztereotípiát elutasító karakter Jaime távozása miatt könnyekben tör ki.

Hihetetlenül örülök, hogy megvolt ez a jelenetem, mert azt láthattuk benne, hogy Brienne végül megengedi magának, hogy szeressen valakit. Nem hiszem, hogy szeretni valakit, és fájdalmat érezni, amikor ez az ember elmegy, egyet jelentene a gyengeséggel. A legkevésbé sem.

A Theon Greyjoyt játszó Alfie Allen is saját magát terjesztette fel az Emmy-díjbizottság elé, egyszerűen azért, mert - mint mondja - "elérkezettnek látta a pillanatot", de ettől még nem reménykedett, hogy tényleg jelölni is fogják. A karaktere kínzásáról szóló jelenetekről azt mondta, "érdekes" volt forgatni, de esténként együtt jártak biliárdozni a kínzóját játszó Iwan Rheonnal.

Az évadot ért kritikákat Allen letudta annyival, hogy

Néhány embernek nem tetszett a vége, ahogy az már lenni szokott sok más sorozattal is. De ami Theon sorsát illeti, azzal, remélem, elégedett volt mindenki. Én legalábbis boldog voltam tőle.

A Wrap a vörös boszorkányt, Mélisandre-t játszó Carice van Houtent is kifaggata; ő azt mondta, szeretett volna többet megtudni a karakteréről, de ebben nem segített neki senki, így számára is homályban maradt, pontosan kit is játszik.