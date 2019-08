Lehangolóan silány a Trónok harca zárórészének kikerült forgatókönyve

A Trónok harca záróévada miatt eléggé kiborultak a rajongók, petíciót indítottak az újraforgatására, a Google algoritmusát megbuherálva elérték, hogy a "rossz írók" keresőkifejezésre válaszul a regényfolyamot tévére átültető DB Weiss-David Benioff páros neve jöjjön fel találatként. És most már bizonyíték is van rá, hogy a sorozat végét tényleg Weiss és Benioff baltázták el.

A rajongók dühe elsősorban azért zúdult az írókra, mert a hat évadon át nagyjából konzekvensen, a regényeket író George RR Martin elképzelései alapján haladó történetet összecsapták, a karakterek motivációit és alaptulajdonságait figyelmen kívül hagyva írták tovább a történetet egy olyan befejezés felé, ami akár még működhetett volna, de nem úgy, ahogy ők összecsapták.

Erre az Emmy-díj jelölőbizottsága a legjobb öt drámai forgatókönyv közé beválogatta a sorozatzáró epizód könyvét, amit Weiss és Benioff jegyez.

Az újabb felháborodási hullám akkor szabadult el, amikor az Emmy a jelölt forgatókönyveket belső szabályzatának megfelelően feltöltötte az oldalára, ahol bárki el is olvashatta (négy nappal később le is szedték). És kiderült, hogy az íróknak vagy nagyon furcsa a humorérzéke, vagy szimplán csak iszonyú gyerekesek (vagy annyira sem tisztelik a karaktereiket, mint eddig sejtettük), a történetvezetésük pedig egyenesen pocsék, viszont egy mondat erejéig a magyar filmművészet is említésre kerül.

Maga a forgatókönyv ahhoz képest, hogy egy 79 perces részről van szó, elég vékonyka, mindössze 45 oldal - a Better Call Saul negyedik évadának szintén Emmyre nevezett, 61 perc hosszú tizedik része 70 oldalas könyvből készült. Jó, a Better Call Saulban vannak rendesen megírt dialógusok, míg a Vastrón című epizód 79 perces játékidejéből mindössze 17 perc jutott erre. A forgatókönyvírás nem feltétlenül egzakt tudomány persze, alapszabályok vannak, ki kell derülnie, hogy hol (kint? bent? melyik helyszínen?), milyen napszakban játszódik az adott jelenet, és a beszélők kiléte is, de ezen túl hogy az író milyen plusz infót tart szükségesnek, az már rá van bízva. Mutatok két példát, úgy érthetőbb, mire gondolok, az első a Succession, a második a Better Call Saul Emmy-jelölt könyveiből származik.

Az instrukciók, a karakter lelkiállapotát leíró részek, az apró kis finomságok persze nem mindenkinek szükségesek, és nem mindegy, hogy kerülnek képernyőre. Vagy odakerülnek-e egyáltalán, mert nem minden rendező foglalkozik velük, ha meg az ember eleve maga írja/rendezi az adott epizódot, pláne saját maga dönt. Mint az utolsó Trónok harca-részben, amit Benioffék írtak és rendeztek is. És akkor lássuk a legnagyobb böszmeségeket:

Az 1967-es Stones-album (Their Satanic Majesties Request) címének használata elcsépelt, és felesleges, kinek szól ez, és minek? Aki látta a jelenetet a sárkányszárnyakkal, annak egyből lejött a szimbolizmusa, nem volt ez olyan kifinomult. Ahogy a badass-looking (keménycsávó-külsejű) sem éppen egy Emmy-jelölt könyvtől elvárt színvonal.

Tyrion nem hisz a felszabadítási teológiában, jegyzik meg az írók. Tényleg? Abban a keresztény teológiai irányzatban, egyben társadalmi-politikai mozgalomban, ami Jézus marxizmussal vegyített tanításait a kor gazdasági, politikai, társadalmi igazságtalanságai alóli felszabadulás szempontjai szerint interpretálja? Hogy jön ez ide? Az írók szerint tényleg van valami kapcsolat a dél-amerikai felszabadítási teológia és Dany homályosan körvonalazott világmegváltó tervei között, vagy ezt viccnek szánták?

Havas Jon nem magas. Erre többször is utalnak szóban, beszólásban, és itt írásban is, amikor az írók ezt a teljesen felesleges részletet teszik hozzá a jelenethez a hatalmas sárkánnyal és az előtte álló, parányi alakkal. Ami, ráadásul totál bullshit, Kit Harington 172 centi magas, 2,5 centivel alacsonyabb csak az átlagos brit férfiaknál. De nem is ez a legnagyobb probléma ezzel a szöveggel, hanem az, hogy mennyire nem illik az utolsó rész apokaliptikus hangulatához, ennek legfeljebb egy évaddal korábban, Dany és Jon első találkozásai idején lett volna helye.

Ez az, ami a leginkább feldühítette a rajongókat: Drogon nem az anyja halála miatt gyújtja fel a trónt, nem az isteni igazságszolgáltatás sárkánya, hanem egyszerűen - nem tud célozni. A trón csak egy ostoba bámészkodó, rosszkor, rossz helyen, a sárkány a falat célozta. A FALAT. Csattanós válasz ez a jelenet értelmét, mondanivalóját kereső rajongói teóriákra - nem érdemes keresni, mert az alkotói szerint nincs neki.

Apróság, de arra sem vették a fáradságot, hogy az új dorne-i hercegnek nevet adjanak. Egy olyan világban, ahol Martin évszázadokra visszamenően részletes családfákat írt minden nagyobb feudális háznak, az alkotókban még annyi kíváncsiság sem élt a saját művük iránt, hogy kitalálják, az új fejedelem Martell vagy nem Martell, mi köze az utolsó ismert herceghez, Doran Martellhez vagy a homokkígyókhoz.

Tyrion már megszokta Bran furcsa válaszait. Dehogy szokta meg! A fenti "mit gondolsz, miért jöttem el idáig?" nem kap reakciót Tyriontól, miközben az első hat évad Tyronja pont abban nőtt fölé minden társának, hogy mindent megkérdőjelezett, mindenről volt véleménye.

Jon és Sansa bukott földrajzból. Viccesnek szánt, de totálisan félremenő megjegyzés. Arya épp most jelentette be két testvérének, hogy elhajózik a világ pereme felé puszta kalandvágyból, vagy a felfedezés kedvéért; nyugatra, ahol a westerosiak szerint már semmi nincs. Erre semmi adekvát emberi reakció nem érkezik a testvérektől, és most már azt is tudjuk, miért - mert hülyék a földrajzhoz.

Ez itt fent az, ahogy Jon ÖRÖKRE elköszön Brantól. ("Sajnálom, hogy nem voltam ott, amikor szükséged volt rám. - Pontosan ott voltál, ahol lenned kellett.") Ugyanaz a helyzet, mint az előző esetben - egy rendkívüli élethelyzetre a szereplők semmilyen valódi emberi reakcióra hasonlító választ nem adnak, mivel az alkotók nem írtak nekik ilyet, sőt nem is gondolkodtak el azon, hogy az adott szituációban egy szereplő mit érezhet, mi járhat a fejében, mitől félhet, mi motiválhatja. És emlékezzünk vissza arra, hogy itt olyan szereplőkről van szó, akiknek a sorsát nézők százezrei követték hosszú évek óta, drukkoltak értük, azonosultak velük - és lehangoló módon kitűnik, hogy mennyire hiányzik ebből a hozzáállásból a tisztelet mind a nézők, mind a történet iránt.

És ne legyen igazam, de ennek a fércmunkának Emmyt adnak szeptemberben. Benioff és Weiss karrierjének nem ártott sorozat utolsó évadának népszerűtlensége. Az HBO mellett az Amazon, az Apple, a Disney és a Comcast is tett nekik ajánlatot, végül a Netflixhez mennek 200 millió dollárért, de előbb még a Disneynek is megcsinálnak három Star Wars-filmet. Legjobban A Gyűrűk Ura rajongói jártak, mert az Amazonnál készülő tévésorozat a jelek szerint megússza az alkotópáros közreműködését.

Az utolsó epizód forgatókönyvére visszatérve itt elolvasható az egész, de a végére megmutatjuk a magyar említést:

Azaz a nyitójelenetben az, ahogy Tyriont követi a kamera, és nagyon szűken csak az arcát mutatja, az konkrétan Saul fia stílusként ismert Hollywoodban.

