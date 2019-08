Valahogy így kell egy jó trailert összevágni: megmutatni, hogy fog kinézni a portéka (gyönyörűen), hogy kik szerepelnek benne (Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Werner Herzog, Gina Carano és Pedro Pascal), ízelítőt adni a stílusból (akció), meglebegtetni a zenét (állati jó) és kész, a történetről meg majd később. A Disney+-ra november 12-én érkező The Mandalorian az első Star Wars-univerzumban játszódó, élőszereplős sorozat lesz, és mivel lényegében erre építik a Disney saját streamingszolgáltatásának beindítását, láthatóan a Jóisten összes pénzét ráköltötték. Hogy megérte-e, majd kiderül, mindenesetre ez egyelőre olyan, mint egy film, és imádjuk.

A sztori egy klasszikus westernre hajaz, és egy titokzatos, magányos pisztolyhősről szól, aki meló után kajtatva járja be a Galaxist, de leginkább csak azt a részét, (a Peremvilágokat, ahol a Tatooine is található) ami a lehető legtávolabb van a központi hatalomtól. Mindez a Jedi visszatér utáni években játszódik, a Birodalom bukása, de az Új Rend felemelkedése előtt, a káoszban, a zavarosban. Lesz kapcsolódási pontja a klasszikus filmekhez is, de a története megáll magában is.

A konkrét sztoriról a Star Wars Celebration nevű közönségtalálkozó legutóbbi kiadásán az derült ki, hogy a Pedro Pascal alakította fejvadászt valami nagyon rázós küldetésre szervezi be Werner Herzog karaktere, akinek van valami kapcsolata a Birodalom maradványához, mert azt ugye ne szabad elfelejteni, hogy ugyan Luke, Leia, Han és Csuvi legyűrte a császárt, de a Peremvilágokra a hír egyrészt lassan ér el,

másrészt meg ha éppen van három zászlóaljnyi rohamosztagosom meg egy csillagrombolóm az égben, akkor továbbra is én vagyok a helyi menő csávó

- a sorozatban ezt a karaktert alakítja Giancarlo Esposito (interjúnk itt.)

A szereplők közül Pascalt (a Boba Fett fejérő ismerős sisakban) és Nick Nolte-t nem mutatták meg, a forgatókönyvíró/alkotó/showrunner Jon Favreau volt, aki nem mellesleg rendezett is egy epizódot. Olyan nevek szálltak be a rendezésbe, mint Taika Waititi (aki az előzetesben is látható IG-88-as robot hangját is kölcsönzi), Bryce Dallas Howard, Dave Filoni, Rick Famuyiwa és Deborah Chow.

Favreu a Collidernek júliusban elárulta, hogy amikor a sorozat ötletét igyekezett eladni a Disney-nek, már négy rész forgatókönyvével meg is volt, mert csak úgy ömlött belőle az ötlet. Nem mellesleg a második évad kábé fixnek tűnik, mert Favreau már két hónapja az új forgatókönyveket írja és nyakig van a forgatás előkészítésében.

ezen a ponton ótvaros nagy bukásnak kell lennie a The Mandaloriannak ahhoz, hogy leállítsák a második évad munkálatait.

A Star Wars-univerzum a Disney+ szolgáltatás egyik tartópillérje lesz, hiszen a The Mandalorian után jön a Zsivány egyes eseményei előtt játszódó újabb sorozat Cassian Andor és hű robottársa, K-2SO (Alan Tudyk) főszereplésével (ezt jövőre forgatják Londonban) és lesz Obi-Wam Kenobi-sorozat is Ewan McGregorral a címszerepben, amit dettó jövőre vesznek fel. Ennek a két sorozatnak már készen is vannak a forgatókönyvei.

A Disney+ idén novemberben indul 7 dolláros havidíjjal (kb 2000 forint), amiért a Disney első körben ezt ígéri:

7500 tévésorozat-epizódot,

25 saját gyártású, új sorozatot,

10 saját gyártású, új fimet,

400 filmből álló archívumot,

A Simpson család mind a harminc évadát

és 100 kurrens filmet.

A bevezetés többlépcsős lesz, az elsőben Észak-Amerika mellett Hollandia, Ausztrália és Új-Zéland kapja meg a Disney+-t (idén november), majd 2020 elején Nyugat-Európa többi országa és a Távol-Kelet csatlakozik be,