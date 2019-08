A női Hulk, a muszlim tinilány szuperhős és a Marvel Batmanje is saját sorozatot kap

Ha ön is azok közé tartozott, akik szomorkodtak, hogy a Marvel elkaszálja az összes Netflix-sorozatát, köztük a remek kritikákat kapott Daredevilt, és a nagyszerű első évadot hozó Jessica Jonest is, akkor a Disney saját streamingszolgáltatójára érkező Marvel-sorozatok valószínűleg fel fogják vidítani. Péntek este a Disney saját fesztiválján, a D23 Expon három új szuperhős-sorozatot jelentettek be, és ezúttal nem a mozifilmekből ismert karakterek fognak szerepelni, hanem kevésbé ismert hősök.

Jön Moon Knight saját sorozata mellett a Hihetetlen Hulk női változata, vagyis a nappal ügyvédként dolgozó, zöldbőrű, szupererős She-Hulk, és érkezik melléjük a Marvel-rajongók egyik kedvenc új szuperhőse is, a felnövés és a muszlim családi tradíciók ellen lázadó, alakváltó kamaszlány, Ms. Marvel.

A Moon Knightról korábban is szóltak hírek, a Netflix tervezte a saját Marvel világába bevezetni a holdalakú késekkel rosszfiúkat gyilkoló, állandóan Batmanhez hasonlított, de nála jóval brutálisabb és misztikusabb utcai szuperhősét, aki a nagy világmegmentés helyett inkább megelégszik azzal, hogy maffiózók állkapcsát töri szanaszét.

A bokszolóból és tengerészgyalosból lett csuklyás holdlovagnak valószínűleg kifejezetten jót fog tenni a kisképernyő, mozifilmben ugyanis nehéz elképzelni, hogy olyan erőszakos és brutális lenne a végeredmény, mint amilyen a képregényben. A sztori szerint egyébként egy egyiptomi isten élesztette újjá Marc Spectort, de a képregényfolyamban volt egy olyan fázisa is az antihősnek, amiben úgy tűnt, igazából csak egy mentális betegségben szenvedő exkatona, aki csak azt képzeli, hogy szuperhősködik, miközben nem. Részleteket nem közölt a Disney.

Hulknő

A magyarul megjelent Marvel-képregényekben Amazon néven szereplő She-Hulk saját sorozatának a bejelentése se több annál, ami: csak egy bejelentés, hogy lesz, készül, jön majd. De, hogy ki lesz a zöldborű szupererős nő, aki nappal jogászként segíti a szuperhősöket, szabadidejében pedig beáll közéjük, az rejtély. A készítőkről sem tudunk semmit egyelőre.

A címszereplő polgári neve egyébként Jennifer Walters és a képregényekben Bruce Banner unokatestvére, akit egy utcai lövöldözés során halálosan megsebesítenek, és a Bannertől kapott vérátömlesztés miatt Hulk képességeit is megkapja. Ő viszont már nem egy Jackyll és Hyde modernkori feldolgozásban, dühkezelési problémákkal sem küszködik, és folyamatosan zöld. Úgy kell elképzelni, mint Gamorát a Galaxis őrzőiből. A polgári életét is éli, sikeres jogászként a szuperhősök és az igazságszolgáltatás, vagy önbíráskodás területén jártas a képregényekben, sok esetben konkrétan más szuperhősök védőügyvédje.

Ms. Marvel

Kamala Khan is saját élőszereplős sorozatot kap, ő lesz a Marvel első muszlim hátterű szuperhőse. Valószínűleg ezzel is fog szerepelni a sajtóban a legtöbbet, de a képregény nem ezért értékes – bár az nagyon izgalmas és újszerű elem, ahogy a szupergonoszok mellett a kamaszkori lázadással és ennek kapcsán a családja muszlim tradícióival is meggyűlik a baja. Ms. Marvel óriási rajongói kedvenc a vicces, könnyed, emberi történetei miatt az amerikai képregényolvasók között.

Erről a projektről már többet tudni, a Négy esküvő és egy temetés írója, a főleg a vicces szkriptjeiről ismert Bisha K. Ali írja és ő lesz a showrunner is. A Hollywood Reporter értesülései szerint az írógárdába bevették G. Willow Wilsont is, aki a szuperhős kitalálásában is részt vettő, ő írta a képregény első számait. Kamala Khan 2013-ban jelent meg először képregényben.

Egyéb apróságok

A korábban már bejelentett sorozatokhoz is érkeztek apró hírek.

Megtudtuk, hogy a Bosszuállók 3. részében megölt (elromlott?) robot, Vízió és a Skarlát boszorkány közös sorozata vicces lesz. A Marvel stúdió atyaúristene, Kevin Feige szerint egészen sitcomhoz hasonló lesz néhány jelenet, ami érthető, valahogy oldani kell azt az abszurd koncepciót, hogy egy V-nyakú pamutpulóvereket hordó android és egy boszorkány szerelmespárról szól, akik a kertvárosban éldegélnek. Ha épp nem a világot mentik meg. Bejelentették, hogy szerepelni fog benne a szuperhősökre viccesen rácsodálkozó Kat Dennings, aki a Thor: Sötét világban játszott karakterét személyesíti meg újból, és Randall Park is, aki a nyomozót alakította a Hangya és a Darázsban. Korábban neki is elég sitcomszerű jeleneteket köszönhetnek a Marvel-film nézői.

Az utolsó hír a Sólyom és a Tél katonája sorozathoz érkezett, Feige elárulta, hogy a 4. Bosszuállók előtt és után is játszódnak majd jelenetek, így a karakterek múltjába is bepillanathatunk, amellett, hogy azzal küszködnek, hogyan érvényesüljenek egy Amerika Kapitány nélküli világban. A színészgárdában ott lesz Emily Van Camp is, aki a Marvel-filmekben játszott apró szerepét ismétli meg, megint ő lesz Sharon Carter, de megjelenik a sorozatban az eddig csak a képregényekben látott U.S. Patriot karaktere is, aki az amerikai hadsereg legújabb szuperkatonája. Őt Wyatt Russel alakítja majd.