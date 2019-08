Nem dörög tovább Villám Géza

Egy évadot élt meg a magyar Daily Show-ba oltott Last Week Tonight, ami egy heti közéleti talk show volt / lett volna, azzal a nem titkolt céllal, hogy a világ többi részén, de elsősorban az angolszász nyelvterületeken oly sikeres műfaj megvethesse a lábát itthon is. A minta megvolt, ha nagyon genyó akarok lenni, csak le kellett volna másolni, és megírni hozzá jó poénokat, de valami az istennek nem állt össze a műsorral kapcsolatban.

Ennek a műsortípusnak voltak hazai alapjai is, a Maksa-híradó és Árkus József Parabolája mondjuk, nagyon távoli rokonként meg a Heti Hetes (az alkotók szerint meg a Szeszélyes évszakok). A nettó 22 perces epizódokban annyi történt, hogy a műsorvezető Villám Géza a konzerv- és élő röhögés kissé bizarr hangorkánjában leül az asztal mögé, majd kommentálja az adott hét, mármint a felvétel hetének híreit, és elővesz egy nagyobb témát. (Az első adásról írt kritikánk itt olvasható.)

A Heti Dörgés Villám Gézával február 25-én mutatkozott be a Comedy Centralon, és 12 adást élt meg a hétfő este tízórás sávban. Az utolsó epizód május 20-án került adásba, és akkor ugyan még nem lehetett tudni (de ma már igen), hogy egyben a sorozatzáróról is volt szó: a hírt Villám Géza, leánykori nevén Szabó Gál András jelentette be a Facebookon:

A hírt először lehozó SorozatWiki infói szerint a Comedy Central tulajdonosa, a CBS-szel nem is olyan régen egyesülő Viacom nem volt elégedett a műsor nézettségével, így inkább nem csinálnak belőle második évadot. A Viacom ezt az információt nem erősítette meg a blognak.