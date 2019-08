Indul a HVG új, fizetős online magazinja

Napokon belül elérhetővé válik a nagyközönség számára is a HVG Zrt. új, fizetős online hírmagazinja, a Hvg360, amely nem a hírversenybe akar majd beszállni, hanem "prémium" tartalmakat kínál majd - tudta meg a Média1. Ettől még persze továbbra is elérhető marad a Hvg.hu és a print HVG is.

A portál információi szerint a Hvg360-at nagyjából havonta egy mozijegy árának megfelelő összegért (1500-2000 forint) lehet majd olvasni. A cikkek elvileg részletesebbek lesznek, mint a Hvg.hu-n, több lesz az elemzés, és új technikákat is terveznek majd használni. Az online magazin felelős szerkesztője Nagy Iván Zsolt lesz, aki a Hvg.hu-t is vezeti.

A Hvg360-ra kerül majd át a print HVG archívuma is.