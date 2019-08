Viola Davis alakítja majd Michelle Obamát egy új tévésorozatban

Viola Davis a Showtime új, elnöki feleségekről szóló tévésorozatában tűnik majd fel Barack Obama nejeként. A First Ladies első évadában Michelle Obama mellett Eleanor Roosevelt és Betty Ford életét ismerhetjük meg mind politikai, mind magánéleti oldalról.

Michelle Obamát tévésorozatban még soha nem játszotta el senki, a 2006-os Southside With You című mozifilmben, ami későbbi férjével közös első randijukat mutatják be, pedig Tika Sumpter alakította.

Davis egyébként nemcsak színészként vesz majd részt a First Ladies munkálataiban, Julius Tennonbal, a JuVee Productions másik alapítójával vezetőproducerek lesznek - írja a Variety. Így pedig bizony kollégája is lett az egykor first ladynek, hiszen most már Obamáéknak is van saját produkciós cégük. A Higher Ground első dokumentumfilmje, az American Factory nemrég debütált. A Netflixre készült film az ohiói Moraine több ezer autógyári munkásának sorsát követi végig .