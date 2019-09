Az Aranyélet-főnök Krigler Gábor új gyártócégéről a Variety is cikkezik

Joyrider Television néven alapított gyártócéget Krigler Gábor., az HBO Europe egykori kreatív producere, aki a kábeltévénél az eddigi összes hazai gyártású sorozat elkészítésében részt vett, azaz a Társas játék két, a Terápia és az Aranyélet három-három évada is az ő gyermeke valamilyen szinten. Az HBO-tól idén januárban távozott, majd nemrég jelentette be, hogy saját cégéve száll be a sorozatpiacra.

A Joyridernek már az induláskor van egy kliense, az HBO Europe, Krigler egykori munkahelye, ahová "nem kizárólagos szerződéssel" sorozatokat fognak fejleszteni. A cég budapesti székhelyű, de Európában szeretnének gyártani, és nem a hazai piacra fejlesztenek. Az első projektjüket idén ősszel szeretnék eladni. Krigler a Varietynek azt nyilatkozta, hogy olyan high concept (nagyívű, eredet ötletre épülő, szerializált) sorozatokban gondolkodnak, amiket több piacon is lehet értékesíteni.

Krigler a Barátok közt írószobájában ismerkedett meg a forgatókönyvírás alapjaival, majd megírta a Folyt. köv. című, még ma is hasznosnak és hiánypótlónak számító könyvét arról, hogyan is kell sorozatot írni, ezt követte az HBO, és most a Joyrider, ami mellett a Midpoint TV Launch program nevű sorozatfejlesztő képzés vezetője Prágában és vendégelőadó a Cinelink Drama, a Serial Eyes és a Torino Film Lab programokban.

Krigler Gábor pár éve a Kultrovat pocast vendége volt, az adást itt lehet meghallgatni.