A Variety infói szerint a Marvelt birtokló Disney a Disney+ streamingszolgáltatására már korábban bejelentett Hawkeye (Sólyomszem) sorozatban Hailee Steinfeld lehet a női főszereplő, azaz Kate Bishop, aki a Jeremy Renner alakította Clint Barton után lesz Sólyomszem. A sorozatot mininek, avagy limitált epizódszámú szériának tervezi a Disney, aminek írója és executive producere Jonathan Igla, a Reklámőrültek egyik alkotója lesz.

Seinfeldet a tévében legközelebb az Apple TV Plus Emily Dickinson költőnőről szóló kosztümös sitcomjában lehet majd látni, de ezek szerint A félszemű című remek westernnel befutó színész-énekesnő nem kötelezte el magát egy cég mellett. A Marvel viszont előszeretettel köti le a színészek több évre is, ráadásul a Disney+-ra több Marvel-sorozat is érkezik, melyekben a karakterek simán járkálhatnak majd összevissza, és ugye akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a Marvelnek olyan, igazán erős női karaktere nem nagyon van, aki egy sorozatot el tudna vinni a hátán.

A félszemű után Steinfeld nagyon tudatosan építgette a karrierjét, szerepelt blockbustertől indie-filmig mindenben, az énekesnői karrierjét sem adta fel, és határozott léptekkel halad az A-lista felé.