Jason Momoa az Apple-nek is eltáncolja a szakállas, nagydarab barbárt

Világért sem akarom Jason Momoa színészi kvalitásait kutyázni, egyrészt mert még nem láttam olyan filmben vagy tévésorozatban, amiben bármit is felvillanthatott volna belőlük, másrészt meg vannak olyan arcok, akiknek nem kell jó színésznek lenniük, mert nem azért nézzük őket a vásznon, tévében, mindegyhol. Dwayne Johnson kikupálódott a végére, de alapvetően ő is csak egy hústorony, akkora felkarra, mint a combom, hogy csak egy újkori példát említsek, ugye.

Szóval Momoa megtalálta magának azt a rést, ahogy Johnny Depp is a sajátját (hülyén járó, hülyén beszélő, hülye bajuszos, permanensen részegnek/beszakadtnak tűnő fazon), és ő lett az első számú szakállas barbár, aki nagy, loncsos hajú, általában fura idegen nyelven beszél, vagyis inkább ijesztően hangosan üvölt, és mindenkit agyonvág, aki szembe jön, legyen a kezében kard, sarló, lándzsa, vagy szemfesték-készlet.

Stargate Atlantis (tv): Momoa egy Ronon Dex nevű humanoid idegen lényt alakít, aki lobbanékony, de a nőkkel mindig kedves, kiválóan lő, üt, rúg, fut. Szakáll, bajusz, loncsos haj, idegen nyelv.

Szóval annyira nem kell megerőltetnie magát a november 1-én érkező Apple-sorozat főszereplőjeként sem. A See, azaz Láss! egy olyan posztapokaliptikus jövőben játszódik, amiben az emberiség elvesztette a látás képességét, és aki ilyennel viccel azt eretneknek nyilvánítják. Baba Voss egy törzsfőnök, akinek egyszer csak ikergyerekei születnek, egy fiú és egy lány, akik viszont nagyon is látnak, így menekülni kell, de menten. Az előzetesből kábé ez derül ki, illetve az, hogy az Apple sem olcsójános, ha sorozatot kell forgatni, elképesztően szép lesz ez a sorozat, de hogy jó is, az két hónap múlva derül ki.