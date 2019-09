Csak bukta ez a Love Island, akárhonnan is nézzük

A magyar kertévék egyik lebarátságtalanabb, legidegesítőbb és leggyávább fegyvere a műsorok kezdési időpontjának és műsoridejének a tologatása. Nem arról beszélek, hogy egy 20:10-es műsort áttesznek este 23:25-re meghalni, az a tévé egyéni szoc. problémája, slotot csak akkor váltasz, ha nyomós okod van. Arra gondolok, amikor a műsorok kezdési időpontján és hosszán változtatnak, ami észvesztően idegesítő.

A kertévézés egyik lényege az állandóság, a kényelmes posvány megteremtése a nézőnek, amibe este hatkor beleül, és félórás/órás adagokban kapja a mannát.

A TV2 és az RTL ezen a parányi piacon viszont évek óta szórakozik az idegeinkkel, és élő műsorok estében akár menet közben is változtatnak azon, hogy mikor legyen reklámszünet az adásban, hátha tovább marad náluk Lajos, a joviális vízvezeték-szerelő, mert a magyar ember, ha reklámot lát, menten elkapcsol. És ha akkor éppen másutt megy valami olyasmi, amit éppen nézett, akkor nem biztos, hogy visszatér.

A múlt heti nézettségi versenyt elemezve a TV2 ettől a héttől tíz perccel hosszabb Tények Pluszt ad, és 19:25-kor indítja el a 15 perccel hosszabbra újravágott Ázsia Expresszt, ami így már napi két órában jelentkezik.

Bravúr ez egy olyan műsortól, amit eleve heti egyszer nettó 45 percre terveztek a kitalálói.

Ezzel azt érik el, hogy az RTL-en 21:05-kor kezdődő, és a múlt héten magára találó Love Island első húsz percével egy az egyben szembe mennek, azt remélve, hogy a nézők inkább nem kapcsolnak át a tangabugyis párkeresőnek álcázott kibaszósdira, hanem maradnak az Indiában szerencsétlenkedő, másodosztályú celebeknél. Hogy erre mit lép az RTL, gőzöm sincs, de milyen jó lenne, ha vennének egy nagy levegőt, és így nézne ki az estéjük: 18:00-19:00 Híradó / 19:00-20:00 Fókusz / 20:00 - 21:00 Drága örökösök / 21:00 - 22:00 Love Island / 22:00 - 23:00 Barátok közt / 23:00 - 23:30 Híradó, és így is maradna egy ideig. Eh, mindegy, ez a rendszer, amíg én élek, nem fog változni.

Na és akkor a számok.

A 37. hét legnézettebb műsora senkit meg nem lepve A mi kis falunk lett, 18-49-ben 27,1 százalékos közönségaránnyal, 375 769 nézővel, ami a teljes lakosságra vetítve 23,3 százalék és 925 858 néző. Második a Sztárban sztár leszek 22 százalékkal (22,6), azaz hangyafasznyival csökkent a közönségarány (22,3 volt egy héttel korábban). A 3.-7. helyen Drága örökösök állanak, a 8. a Jófiúk harmadik része, 9. helyre futott be a keddi Ázsia expressz, 10. meg a magyar-szlovák EB-selejtező (M4Sport). 18-49-ben a top harmincba egyébként húsz műsort ad az RTL, kilencet a TV2, egyet a királyi tévé, míg a teljes lakosságot nézve a TV2 van fölényben 18-12 arányban, azaz az a tétel, hogy ha a nyugdíjasoktól elvesszük a tévét, a TV2 beleállna a földbe, megkapta az ezerötszázadik megerősítést.

Love Island, RTL

A csatornacsoportok múlt heti versenyét 18-49-ben is a TV2 nyerte (23,7% vs 22,5), de kicsivel kikaptak főműsoridőt tekintve (27,7 vs 26,6). A TV2 - RTL Klub különversenyben az RTL 5 nyert estével zárta a hetet.

A múlt héten látott trendek közül maradt pár, az Ázsia Expressz visszaesett pár tizedet, de így is 15,08%-os átlaggal fut, ennyit tudott az Exatlon is stabilan, azaz a TV2-n ebből a sávból realityvel nemigen lehet többet kihozni. A vasárnapi összefoglaló adás viszont kifulladt, 22 százalékos Sztárban sztár után a 10,7% az nem eredmény. A Love Islandről a múlt héten azt írtam, hogy első kanyarban bukás, hiszen egy milliárdos költségvetésű műsortól a 11 százalék körüli átlag nem elég. Múlt héten kicsit lábra kapott a Éden Hotel-variáns, a hétfőt 10,5 százalékkal kezdte, de csütörtökre már 14,5 százalékos közönségaránya volt, DE pont amikor acélosodott, jött a hétvége, és a krach: pénteken 11,6, szombaton 9,7 (úgy, hogy A mi kis falunk vezette fel 27,1%-kal), vasárnap 8,9 százalék, a közönségaránya az egész hetet nézve 11,6%.

Főműsorban ez siralmasan alacsony, az RTL-nézőnek tényleg nem kell a zsinórtangás társkeresés.