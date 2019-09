Ha egy Paul Rudd nem lenne elég, itt van kettő

Klasszikus álom az, hogy úgy akarjuk élni az életünket, hogy ne változzon semmi, csak legyen egy kicsit jobb, és a legjobb meg az lenne, ha mi lehetnénk egy kicsit jobbak. De lehetőleg úgy, hogy minél kevesebbet kelljen tennünk ezért, csak besétálunk egy irodába, leteszünk egy rakat pénzt, és egy rövid beavatkozás után már boldogabban, jobban, és kiegyensúlyozattabban ébredünk.

Ez történik a Living With Yourself című sorozatban a Paul Rudd (Ant-Man) alakította figurával, aki boldogabban is ébred, de nagyon hamar kiderül, hogy nem minden papsajt: igazából nem feljavították, hanem lecserélték egy jobb klónra, aki már megy is élni az életét.

A Living With Yourself című nyolcrészes sorozat sztorija egy csomó más filmre emlékeztet (Közös többszörös, The One I Love), és az előzetes alapján nehéz is eldönteni, hogy pontosan merre fog haladni a cselekménye, egy nyomasztó dráma lesz arról, hogy mennyire hasztalanok vagyunk a saját életünkben, vagy egy dilis komédia lesz arról, hogy egy Paul Ruddnál jobb a kettő.

Ha a rendezőket nézzük, akkor valószínűleg a kettő keveréke lesz, a Család kicsi kincsét alkotó onathan Dayton és Valerie Faris rendezik a sorozatot, ami október 18-án jön a Netflixre.