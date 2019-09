Gera Marinát és a Trezor című filmet is nemzetközi Emmyre jelölték

"ÓRIÁSI ÖRÖMHÍR! Gera Marina Nemzetközi Emmy-díj jelölést kapott az ÖRÖK TÉL főszerepéért! A díjátadó november 25-én lesz New Yorkban, óriási gratula és szurkolunk!" - jelent meg az Örök tél című magyar tévéfilm Facebook-oldalán a hír. A nemzetközi Emmy-díj nem azonos azzal az Emmyvel, amit a legrangosabb tévés szakmai díjnak tartanak, mert az az amerikai produkcióknak kiosztott díj. A nemzetközi Emmy az Egyesült Államokon kívül vetített és/vagy nem angol nyelvű tévéműsorok, tévéfilmek díja. (Másik testület is ítéli oda, mint az Emmyt.) Idén 11 kategóriában 21 országból 44 jelölt versenyez a díjakért.

Nem csak Gera Marina alakítását jelölték nemzetközi Emmy-díjra, a legjobb filmek között egy másik magyar tévéfilm, a Trezor is versenyez. Érdekesség, hogy mindkét filmet Köbli Norbert írta (ahogy a Félvilágot vagy A berni követet is). Az Örök tél rendezője Szász Attila, a film pedig már egy sor rangos díjat nyert, többek között ez lett a legjobb európai tévéfilm, a legjobb filmdráma a Fort Lauderdale Nemzetközi Filmfesztiválon, Szász Attila pedig a legjobb rendező a montreali filmfesztiválon. A filmet díjazták már St. Louisban, Indianapolisban és Los Angelesben is.

Szász Attila filmje a szovjetek által kényszermunkára hurcolt nőkről szól, akiket a második világháború végnapjaiban marhavagonokban szállítottak az egyik Ukrajna területén található lágerbe. A Gera Marina által játszott főszereplő a munkatáborban megismerkedik egy tapasztalt fogollyal, Rajmunddal (Csányi Sándor), aki megtanítja neki, hogyan lehet kibírni az itteni életet. Az Örök telet az Index is szerette, kritikánkat itt lehet elolvasni róla.

A Trezort Bergendy Péter (A vizsga) rendezte, a főszereplője pedig Anger Zsolt. Ő játssza a lakatost, aki a második világháború után széftörőként dolgozik, amíg el nem kapják, ahogy egy belvárosi bank trezorját töri fel éppen. Éppen évtizedes börtönbüntetését tölti, mit sem tudva arról, hogy ‘56 októberében mi történik a külvilágban, amikor megérkezik hozzá az őt korábban lesittelő rendőr (Scherer Péter), hogy segítsen kinyitni ugyanazt a trezort, cserébe éveket lefaragnak a büntetéséből.