Tévétörténelmet írhat a Trónok harca

Magyar idő szerint hétfő hajnali kettőkor kezdődik a 71. Emmy-gála, aminek a szokásos tétjei mellett van még egy pikáns eleme: vajon sikerül-e a Trónok Harcának megdöntenie azt a rekordot, amit a John Adams című, dettó HBO-gyártásban készült minisorozat tart 2008 óta, azaz az egy évben elnyert Emmy-díjak számát. A John Adams 13 díjjal áll a ranglista élén, a Trónok harcának pedig elég nagy esélye van arra, hogy minimum beállítsa a rekordot.

A sorozat tíz kreatív Emmyvel megy neki a gálának, melyeket múlt hétvégén nyert el, ehhez kell hármat összekaparni a hétből, amire jelölték.

Ezek, a rend kedvéért:

Legjobb drámai sorozat

Legjobb drámai színész (Kit Harington)

Legjobb drámai színészmő (Emilia Clarke)

Legjobb drámai mellékszereplő (Alfie Allen vagy Nikolaj Coster-Waldau vagy Peter Dinklage)

Legjobb drámai mellékszereplőnő (Gwendoline Christie vagy Lena Headey vagy Sophie Turner vagy Maisie Williams)

Legjobb drámai forgatókönyv (A Vastrón)

Legjobb drámai rendezés (A Vastrón vagy Az utolsó Stark vagy A hosszú éjszaka)

Ha csak a nyolcadik, színvonalában leggyengébb évadból indulunk ki, ezek közül a díjak közül egyet sem érdemel meg a sorozat, de a díjátadók nem így működnek, itt egy egész sorozatot, a nyolcéves kreatív munkát fogják díjazni. A Trónok harca eddig 57 Enmyt nyert el, ezzel a legtöbbször díjazott műsor az Emmy 71 éves történetében (a Saturday Night Live 44 díjjal a második). Most ehhez az 57-hez minden valószínűség szerint hozzá fogja tenni a legjobb sorozatnak és a legjobb rendezésnek járó díjakat, valószínűleg Maisie Williams és Emilia Clark is kap egy-egy díjat, így meglesz a rekordot jelentő 14 szobor.

Van egy másik sorozat is, ami beállíthatja a rekordot, ráadásul a Trónok harcától függetlenül, hiszen a Csernobil a minisorozatok között indul. Az atomerőmű katasztrófáját feldolgozó sorozat hét kreatív díjjal érkezik a "nagy" gálára, ahol hatot nyerhet mellé, és ha csak a sajtójából és a kritikai sikerből indulunk ki, akkor fog is.

A nagy kategóriákban egyébként elképesztően erős a mezőny. Ha a legjobb dráma díját az Utódlás című HBO-sorozat, a Póz című FX-dráma, a Better Call Saul vagy a Megszállottak viadala kapja, egy szót sem szólhatunk, a The Marvelous Mrs. Maisel valószínűleg tarolni fog a komédiák között, de ha a Fleabag nyer egy rakás díjat, az is teljesen rendben lesz, és akkor Az Alelnökről még nem is beszéltünk. A limitált epiódszámű sorozatok között a megrázó When They See Us (Netflix) sikeréért is lehet szorítani, és ha nem a Deadwood lesz a legjobb tévéfilm, nincs igazság a földön (a Black Mirror: Bandersnatch a nagy ellenfél).

Akad olyan kategória, amiben a díjat már előre át lehet adni: ilyen a legjobb varieté szkeccs műsoré (Saturday Night Live - NBC) vagy a legjobb talkshow-é (Last Week Tonight With John Oliver - HBO), és nagy meglepetés lenne, ha nem a Netflix Ozark című sorozatának nagy felfedezetje, Julia Garner kapná a legjobb drámai mellékszereplőnőnek járó szobrot.

Ez persze csak okoskodás, a frankót a Tévéakadémia tagjai mondják ki hajnalban. Emlékeztetőül a fontosabb kategóriák jelöltjei:

Dráma

Trónok harca

Rólunk szól

Better Call Saul

Bodyguard

Ozark

Póz

Utódlás

Megszállottak viadala

Komédia

Barry

The Marvelous Mrs. Maisel

Fleabag

Russian Doll

Schitt's Creek

A jó hely

Az alelnök

Limitált sorozat

Csernobil

Szökés Dannemorából

Fosse/Verdon

Éles tárgyak

When They See Us

Tévéfilm

Black Mirror: Bandersnatch

Brexit

Deadwood: The Movie

King Lear

My Dinner with Hervé

Férfi főszereplő (dráma)

Jason Bateman, Ozark

Sterling K. Brown, Rólunk szól

Milo Ventimiglia, Rólunk szól

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Kit Harington, Trónok harca

Billy Porter, Póz

Női főszereplő (dráma)

Sandra Oh, Megszállottak viadala

Jody Comer, Megszállottak viadala

Emilia Clarke, Trónok harca

Laura Linney, Ozark

Mandy Moore, Rólunk szól

Robin Wright, House of Cards

Viola Davis, How To Get Away With Murder

Férfi főszereplő (komédia)

Anthony Anderson, Black-ish

Ted Danson, A jó hely

Bill Hader, Barry

Eugene Levy, Schitt's Creek

Michael Douglas, The Kominsky Method

Don Cheadle, Black Monday

Női főszereplő (komédia)

Rachel Borsnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Christina Applegate, Dead To Me

Natasha Lyonne, Russian Doll

Julia Louis-Dreyfus, Az alelnök

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Férfi mellékszereplő (dráma)

Nikolaj Coster-Waldau, Trónok harca

Peter Dinklage, Trónok harca

Alfie Allen, Trónok harca

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Better Call Saul

Michael Kelly, House Of Cards

Chris Sullivan, Rólunk szól

Női mellékszereplő (dráma)

Lena Headey, Trónok harca

Gwendoline Christie, Trónok harca

Sophie Turner, Trónok harca

Maisie Williams, Trónok harca

Julia Garner, Ozark

Fiona Shaw, Megszállottak viadala

Férfi mellékszereplő (komédia)

Henry Winkler, Barry

Anthony Carrigan, Barry

Stephen Root, Barry

Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Alan Arkin, The Kominsky Method

Tony Hale, Az alelnök

Női mellékszereplő (komédia)

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Marin Hinkle, The Marvelous Mrs. Maisel

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Betty Gilpin, GLOW

Anna Chlumsky, Az alelnök

Sian Clifford, Fleabag

Olivia Colman, Fleabag

Sarah Goldberg, Barry

Férfi főszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Mahershala Ali, True Detective

Benicio Del Toro, Szökés Dannemorából

Hugh Grant, A Very English Scandal

Jared Harris, Csernobil

Jharrel Jerome, When They See Us

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

Női főszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Amy Adams, Éles tárgyak

Patricia Arquette, Szökés Dannemorából

Aunjanue Ellis, When They See Us

Niecy Nash, When They See Us

Joey King, The Act

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Férfi mellékszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Asante Blackk, When They See Us

Michael K. Williams, When They See Us

John Leguizamo, When They See Us

Paul Dano, Szökés Dannemorából

Stellan Skarsgård, Csernobil

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Női mellékszereplő (limitált sorozat/tévéfilm)

Patricia Arquette, The Act

Marsha Stephanie Blake, When They See Us

Vera Farmiga, When They See Us

Patricia Clarkson, Éles tárgyak

Margaret Qualley, Fosse/Verdon

Emily Watson, Csernobil

Talkshow