Az Odaát sztárjával indítják újra a Walker, a texasi kopót

A CBS tévéstúdió újraindítaná Chuck Norris legendás, 90-es évekbeli sorozatát, a Walker, a texasi kopót, a főszerepet pedig az Odaát sztárja, Jared Padalecki kapta meg, írja a csatornán belüli értesülésekre hivatkozva a Variety és a Deadline.

Az új sorozatban a fedett rendőri szolgálatát befejező, és a szervhez visszatérő Walkerre fókuszálna, aki özvegyként, két gyerekét nevelve egy új, női partnerrel nézne szembe a bűnözőkkel, ez az új partner ráadásul az első női Texas Ranger lenne.

Egyelőre nem tudni, hogy a CBS-en, vagy inkább a fiatalabb rétegre fókuszáló CW-n futna-e a sorozat, ha megkapják a készítők a zöld utat, de mindkettő logikus választás lenne. Előbbi elég nagy sikerrel indít be klasszikus sorozatokat, a Hawaii Five-O, a MacGyver és a Magnum is szép nézettséget hoz náluk modern tálalásban, míg a CW-n fut, és fejeződik be a 15. évaddal a leendő Walker, Jared Padalecki sorozata, az Odaát.

(Borítókép: Jared Padalecki és Chuck Norris. Fotó: D Dipasupil / Getty Images)