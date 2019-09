Meggyötörve várja sorsát a Breaking Bad túlélője

Megérkezett az első olyan előzetes a Breaking Bad-folytatás filmhez, amiben már Aaron Paul, azaz sorozatbeli nevén Jesse Pinkman is feltűnik.

Sok más nem derül ki, a sokat látott, és eléggé meggyötört Pinkman egy kocsiban üldögél, cigizik, és hallgatja a rádiót, a hírekből pedig kiderül, hogy a sorozat fináléja után vagyunk, hiszen fegyverropogásról, halottakról, és lőtt sebekről beszélnek benne. És látjuk magát Pinkman arcát is, ahogy bizonytalanul várja a jövőt. A végén azt is bemondják, hogy a rendőrség egy "person of interest"-et keres a mészárlással kapcsolatban, és ez az ember nem más, mint Pinkman maga.

Augusztus végén egy olyan előzetes érkezett, amiben Skinny Pete (Charles Baker) kerül a rendőrök kezére és megpróbálják belőle kiszedni, hogy hova is mehetett most Jesse. Az Emmy-gálán Jonathan Banks színész elmondta, hogy ő is vissza fog térni majd mint Mike Ehrmantraut.

A Breaking Bad története még nem ért véget teljesen, hiszen továbbra is fut a Better Call Saul című testvérsorozat az AMC-n, amiből szintén kiderülhet néhány részlet Jesse Pinkman életéről. A Breaking Badet és a Better Call Sault is készítő Vince Gilligannel korábban készítettünk interjút, azt itt lehet elolvasni, a Breaking Bad jelentőségéről pedig ebben a cikkben írtunk részletesen.

Az El Camino című film október 11-én érkezik.