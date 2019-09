A Tényeknek nem azt a Tóth Csabát dobta a Facebook-rulett, akit kellett volna

A világ legironikusabb nevű hírműsora minden bizonnyal a TV2 Tények c. remek kontentbányája, ami már akkor is pompás forrásanyagot biztosított a hülyeségre fogékony internetes népművészeknek, amikor a NER kartávolságon kívül volt a székháztól, elég csak megnézni a Last Days of Tények tumblr-t (mikroblog) itt. Aztán azóta, hogy Kökény-Szalai Vivien képében egy bulvárban jártas (?), a hard newshoz nem nagyon értő főnöke lett a műsornak, elszabadult a pokol. Lejárató anyagok, karaktergyilkosságok, hazugságok jöttek sorban, szolgalelkűen támogatva az éppen érvényes központi narratívát, a csúcsponton pedig a műsor arcai a tévében jelentették be, hogy melyik pártra szavaznak (tessék gondolni egy merészet), ezzel végképp kiírva magukat az újságírók/híradósok táborából.

Az agitprop tévézés tegnapi gyöngyszeme a Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltről kiszivárgott hangfelvétel feldolgozása volt, ami a szokásoknak megfelelően a napi kormánysajtó zanzásítása volt, a Népszava-kalapács lefekvés előtt, amivel a kulcsszavakat (botrány, alkalmatlan, őszödi beszéd, komenisták, gyurcsányizmus) lehet mélyre verni a néző agyában. Vizuális műfaj lévén a tévének persze többet kell nyújtania, mint egy cikknek, a TV2 nyújtott is, illusztráltak, de valami félrement.

Ő itt Tóth Csaba, MSZP zuglói szervezetének vezetője, parlamenti képviselő és frakcióvezető-helyettes:

Róla mondta Karácsony, legalábbis az általa egyébként manipuláltnak titulált hangfelvételen, hogy megfenyegette a családját.

Ő itt dettó Tóth Csaba, de dr. Tóth Csaba, a Republikon Intézet egykori vezetője, Cseh Katalin kabinetfőnöke.

Ugye kitalálták, kivel illusztrálták a hírt?

Az Érték és Minőség Nagydíj tavalyi (első) díjazottjaként a Tények többször igazolta Latorcai János őket méltató szavait:

Csak a nagy hozzáadott értékű, szellemi újdonságot tartalmazó termékek, eljárások, szolgáltatások révén van remény arra, hogy Magyarország erős országgá, a magyarság erős nemzetté, meghatározó gazdasági központtá válhasson.

Például a fenti, szakmailag pöpec kis anyaggal, de van még ott, ahonnan ez jött:

És így tovább.