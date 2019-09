Új sorozat készült a Világok harca regényből

Megérkezett az első előzetes a BBC War of the Worlds c. minisorozatához. H. G. Wells 1898-as idegen inváziós regényét legutoljára 2005-ben dolgozta fel Steven Spielberg, de a Tom Cruise főszereplésével készült film nem aratott osztatlan sikert.

Az új minisorozat az 1900-as évek elején játszódik Angliában, és ahogyan a teaserből is látni, technológiailag meglehetősen hátrányos helyzetből indul az emberek részéről az idegenek inváziója. A háromrészes sorozat egy párra fókuszál majd, akik próbálnak együtt új életet kezdeni, de közben megszállja a Földet egy idegen faj.

A sorozatban szerepel Eleanor Tomlinson (Alice Csodaországban), Rafe Spall (Jurassic World) és Rupert Graves (Krypton). A hivatalos megjelenési időt egyelőre nem tudni, csak annyit, hogy még idén ősszel érkezik.