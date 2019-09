Most már biztos, hogy jön a Stranger Things negyedik évada

A Netflix és a Stranger Things alkotói, Matt és Ross Duffer több évre szóló szerződést írtak alá, és a testvérek nemcsak sorozatokon, hanem filmeken is fognak majd dolgozni - írja a Variety.

A streaming-szolgáltató természetesen megrendelte a Stranger Things újabb évadát is, amihez már egy rövid videó is készült, és ami azt sugallja, hogy a negyedik évadban elhagyjuk Hawkins városát.

A Stranger Things, ami egy óriási főhajtás az 1980-as évek filmjei előtt, 2016-ban debütált. A sorozat eddig a 30 Emmy-jelöléséből hatot tudott díjra váltani, de a Netflix nagyon sokat köszönhet neki, és ez nyilván fordítva is igaz. A harmadik évadot pedig 2019. júliusában mutatták be, és a zárójelenetek alapján sejteni lehetett, hogy a történet folytatódni fog. A most bejelentett negyedik évad viszont valószínűleg az utolsó lesz, a Duffler testvérek egy korábbi interjúban ugyanis azt mondták, szerintük a negyedik szezon után kiszállnak.