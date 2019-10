Harry herceg fél, hogy feleségével ugyanaz fog történni, mint édesanyjával

A sussexi herceg és felesége úgy döntöttek, hogy beperelik a Mail On Sunday anyacégét, a DMG Media-t, amiért az újságban leközöltek egy levelet Meghan Markle-től az engedélye nélkül.

Harry herceg közleménye szerint a levél engedély nélküli publikálását a lap arra használta, hogy hazug és lejárató cikkeket írjanak róluk. Harry és Meghan a saját pénztárcájukból állják a jogi költségeket, az abból befolyt lehetséges összegeket pedig egy zaklatás elleni küzdelemmel foglalkozó jótékonysági szervezetnek adnák.

A levél februárban jelent meg a lapban, Meghan írta kézzel az édesapjának, Thomas Markle-nak.

Az indoklásban Harry azt írja, hogy nemrég a felesége lett a brit bulvársajtó legújabb áldozata, mivel a lapok szerinte minden következmény nélkül indíthatnak hadjáratot különböző egyének ellen. Harry szerint ez a hadjárat az utóbbi évben eszkalálódott, Meghan terhessége, majd közös gyerekük, Archie megszületése után. A jogi eljárást hónapig tartó tervezés előzte meg.

Harry azt is taglalta a közleményben, hogy a Mail On Sunday úgy használta fel a kiszivárogtatott levelet, hogy kihagytak belőle bekezdéseket, mondatokat, és még szavakat is, hogy "leplezzék a hazugságokat, amiket egy éve tüzelnek".

Az utolsó előtt bekezdésben Harry megidézi édesanyja, Diana hercegnő emlékét is: