Margit hercegnő szellemével beszélgetett szerepéről Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter finoman szólva is komolyan beleásta magát a kutatásba, mielőtt eljátszotta Margit brit királyi hercegnő szerepét a Netflix A korona (The Crown) című sorozatában - írja a Guardian. Ami a színésznő esetében nemcsak annyit jelentett, hogy felkereste a 2002-ben meghalt hercegnő rokonait, udvarhölgyeit és rokonait, de azt is, hogy konzultált egy asztrológussal, egy grafológussal és egy médiummal is, így pedig állítása szerint beszélgetett is Margit szellemével.

Fotó: Netflix A szellem utasításai szerint a dohányzásra nagyon oda kellett figyelni

"Azt mondta, elégedett azzal, hogy engem választottak a szerepre. Nagyon fontos számomra, hogy ha valódi személyt játszom el, akkor megszerezzem hozzá az illető áldását, mert ilyenkor nagy a felelősségem. Úgyhogy megkérdeztem Margitot: »Rendben van számodra, hogy én játszalak téged?« Ő pedig azt mondta: »Jobb vagy, mint a másik színésznő.«" Helena Bonham Carter (illetve a szellem) itt egy meg nem nevezett színésznőre gondoltak, akit a sorozat készítői számításba vettek a szerepre, de hogy kiről van szó, azt nem árulta el senki.

"Emiatt gondoltam, hogy tényleg ő van itt, mert ez tipikusan olyasmi, amit Margit mondana. Nagyon jó volt abban, hogy bókoljon neked, de közben azért helyre is tegyen" - mondta a színésznő.

Aztán azt mondta: »De alaposan ki kell csípned magad, elegánsabbnak és jólfésültebbnek kell lenned. Hozzátette: Legyen rendben a dohányzás is. Nagyon speciális módon dohányoztam. Emlékezz rá, és ez fontos, hogy a szipka legalább annyi szerepe volt az önkifejezésben, mint a dohányzásban.«

Helena Bonham Carter A korona új évadában Vanessa Kirbytől veszi át a szerepet, ő már idősebb korban játssza a hercegnőt. "Ez határozottan ijesztő feladat" - mondta erről a színésznő, aki szerint Margitot világ életében félreértették, mert dühösnek, faragatlannak és durvának tartották, pedig szerinte "Egyáltalán nem volt kemény, hanem nagyon is sebezhető volt, márpedig sokszor a támadás a védekezés legjobb eszköze."