Tarlós emberei: Johansson, Hanks, Smith, Jolie, Damon, Schwarzenegger

Tarlós István irigylésre méltó helyzetben van, hiszen míg politikai ellenfelei, ebben az esetben a főpolgármesteri posztért induló Karácsony Gergely, Puzsér Róbert és Berki Krisztián egymás között összesen egy kurrens tévéműsort tudnak felmutatni, neki saját, névre szóló újságja van, amiben hollywoodi világsztárok is megszólalnak, arccal, névvel vállalva kijelentéseiket. Tarlós hollywoodi kapcsolatairól korábban már megemlékeztünk, akkor a világ éppen legjobban fizetett színésznőjének számító Scarlett Johansson szájába adott mondatok hitelességét kérdőjeleztük meg, és mint kiderült, igazunk is volt: Johansson valóban nem akarta Tarlóst a választásokon támogatni. De a Fidesz-KDNP támogatásával a főpolgármesteri széket megtartani akaró Tarlós és/vagy az őt segítő kampánycsapat nem állt meg ennyinél.

A Tarlós című kiadvány úgy néz ki mint egy napilap, a főpolgármester neve piros keretben fehérrel virít a címlap tetején, alatt ő maga látható "Magabiztos politikus az irodában" pózban, a lap pedig tulajdonképpen arról szól,

Az utolsó oldal legalján aztán megjelenik egy olyan sáv, amiben a fentieket kiegészíti egy új elem, a hollywoodi nagyságok megszólaltatása. Első olvasatra Arnold Schwarzenegger, Will Smith, Matt Damon, Tom Hanks és Angelina Jolie képpel vállalva szólal meg a Tarlósban, és ugyan ők nem mennek el olyan messze, mint Johansson korábban (a színésznő állítólag arról beszélt, hogy a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a fővárost), és csak a Budapesttel kapcsolatos kötelező verbális köröket futják meg, de a kréta körül így is hibádzik pár dolog.

A szövegek (és a képek) felhasználására illett volna engedélyt kérni, hiszen egy nyíltan politikai céllal készült kampánykiadványról van szó, az ilyen felhasználás pedig nem feltétlenül fér bele a szabad felhasználás kereteibe. Azt természetesen nem tudni, hogy a lapot kiadó Fidesz-KDNP (felelős kiadó: Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója) tett-e kísérletet az engedélyek megszerzésére.

Vegyük például azt a fényképet, amin pl. Arnold Schwarzenegger 2017-ben látható Berlinben, a GQ magazin egyik rendezvényén, ha ezt a rendezvényt nem Tarlós István és/vagy Kubatov Gábor szervezte, és nem tájékoztatta a Kalifornia állam egykori kormányzóját arról, hogy politikai dzsemborin van, akkor a képet nem lehetne felhasználni a Tarlósban.

Az igazi problémát azonban az idézetek jelentik. Mert lehet azt mondani, hogy ez csak a kiadvány kis színes oldala, ahol összeszedtek néhány elismerő kijelentést világsztárok szájából Budapestről, de az egyszeri olvasóban könnyen támadhat az a benyomás, hogy a sztárokat - hasonlóan magyar kollégáikhoz - megkérdezte a Tarlós című kampánylap, és ők ezekkel a mondatokkal fejezték ki elismerésüket a városvezető teljesítménye iránt. Ezzel szemben:

Az hogy ezeket a Budapestet és Magyarországot dicsérő, önmagukban ártalmatlan szövegeket nem egy turisztikai kiadványban használták fel, hanem Tarlós szekerének tolására, meglehetősen pikánssá teszi a dolgokat, hiszen

Azt készségesen elhiszem, hogy Giannival és Radics Gigivel előre leegyeztették a a nyilatkozatokat, és mindketten tisztában vannak azzal, hol, kinek, milyen célra nyilatkoztak. Nehezebben hihető, hogy mindezt az A-listás hollywoodi színészekkel is sikerült megtenni, és az kapásból nem tűnt életszerűnek, hogy Návai Anikó 2010-ben azzal nyitott volna Angelina Jolie-nak, hogy ugye nem gáz, ha majd ezt a szöveget kilenc év múlva egy főpolgármesterjelölt kampánylapjában is lehozzuk, akit a jobboldali, konzervatív állampárt olyannyira támogat, hogy magát a kiadványt is finanszírozza? Az meg már kifejezetten a sci-fi kategóriájába tartozik, ha erre a kérdésre Jolie azt válaszolta volna, hogy "dehogy gáz".

Meg is kérdeztük Návai Anikót az esetről, ezt a választ kaptuk vissza:

A képek és a szövegek együtt azt sugallják, mintha Scarlett Johansson példáján felbuzdulva minden hazánkban megforduló hollywoodi sztár Tarlóst támogatná. Ez azért (is) valószínűtlen, mert Schwarzeneggeren kívül minden megszólaló lelkes demokrata párti, már ha tényleg bele kéne kezdeni valamiféle racionális bizonyításba. Nyilvánvaló, hogy egyik színészt sem keresték meg és ahogy nem kérték el a képeket és a szövegeket sem, arra sincs engedélyük, hogy politikai célokra használjanak hollywoodi sztárokat.

Akiknek, pontosabban sajtósaiknak, ügynökeiknek, ügyvédjeiknek írtunk is, feltéve pár, egyszerű kérdést:

Elsőként Angelina Jolie ügynökétől, a United Talent Agencytől érkezett válasz:

I am writing to you following your approach to Mr Klubeck at the United Talent Agency and your inquiry related to Ms Angelina Jolie.

I can confirm that neither Ms Jolie nor any representative have ever issued or approved any text or likeness to be used in Hungary for any political purpose. So the answer to your questions is a categoric no.

Ms Jolie spent a few months in Hungary in early 2010 directing her film In the Land of Blood and Honey. She has had no further association with Hungary since that time.