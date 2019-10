A köztévé a mostani kampányban is becsicskult a kormánypártoknak

A közmédia pártsemlegességtől mentes, szemérmetlenül egy oldalt előnyben részesítő műsorszerkesztését vagy az MTI szerkesztő szabadságra hivatkozó, még a KESMA-NER sormintából is kilógó kifogásait többször tetten lehetett érni az elmúlt években, a helyzet pedig azóta sem javult, hogy az MTVA élére egy okleveles hírhamisítót, Papp Dánielt nevezték ki, szembeköpve minden olyan vélt vagy valósnak hazudott elvet, amit a köz szolgálata érdekében a közszolgálati televíziónak - többek között saját bevallásuk és a BBC-minta alapján - követnie/betartania kellene.

Ezt nemcsak mi és a hazai független sajtó maradványa hajtogatja, hanem például a 2018-as parlementi választás közmédiás lekövetéséről/felvezetéséről beszámoló EBESZ-jelentés is. A 444.hu most a július 31. és október 5. közötti időszakot vizsgálta meg abból a szempontból, hogy az önkormányzati választások miatt fontosnak tartott öt településről az M1 hírtévé hogyan számolt be, megvolt-e az az egyensúly és elfogulatlanság ami ilyen esetben (is) minimálisan elfogadható egy állami pénzből működtetett televízióban.

Ugye, nem hitték azt, hogy az M1-ből hirtelen BBC lett?

A 444 gyűjtéséből az derült ki, hogy az M1 elfogultsága olyan feltűnő, hogy akár kitehetnék a Fidesz-táblát is az ajtóra. A lap megállapításai:

Hódmezővásárhely

A 2018-as időközi polgármester-választáson a teljes ellenzéki összefogás Márki-Zay Pétert ültette a polgármesteri hivatalba, a Fidesznek fontos lenne a visszavágás. A vizsgált időszakban kilenc hódmezővásárhelyi tudósítást adtak le az M1 híradóiban, hat (pozitív hangvételű) riport a Fidesz által támogatott jelölttel foglalkozott, Márki-Zay Péter, a város jelenlegi polgármestere két riportban szerepelt, mindkétszer negatív színben feltüntetve, egy harmadikban (Kubatov - Lázár cicaharc) pedig Kubatov Gábor emlegette.

Kaposvár

Két hónap alatt 12 riport készült Szita Károly városáról, a polgármester mindegyikben szerepelt is, míg Horváth Ákos, az ellenzéki pártok által támogatott független jelölt egyszer sem.

Szeged

Szegeden 2002 óta a szocialista Botka László a polgármester, a városi közgyűlésben is baloldali többség van. 25 hír foglalkozott a várossal két hónap alatt, ezek közül Botka László kettőben mondott valamit, a többi 23 vagy a fideszes jelölttel vagy a Botka ellen induló egykori MSZP-s politikussal foglalkozott, illetve azt szajkózták nem egyszer, hogy az országszerte sikeres modern városok program Botka miatt fuccsol be. Aki, a híradók szerint legalábbis, migránsokat akar betelepíteni a városba. (Ez egyébként Márki-Zay Péter esetében is visszatérő motívum volt.) Botka érdemeiről (pl. geotermikus távfűtési rendszer kiépítése) egy szó sem esett.

Szolnok

Lévai Anikó, Nyerges Zsolt és a köztévéről levakarhatatlan Várhegyi Attila városáról 14 hír készült, ezek közül egyben szerepelt az ellenzéki Radócz Zoltán, de akkor is csak említés szintjén. A többi hír Szalay Ferenc fideszes polgármesterjelöltről (jelenlegi polgármesterről) és tetteiről szólt.

Pécs

A vizsgált időszakban 27 hír készült, de Péterffy Attila ellenzéki jelölt egyszer sem kapott szót bennük. Vári Attila, a Fidesz jelöltje sokat szerepelt, és visszatérő motívum volt az ellenzéki összefogás hiányának emlegetése is.

A 444 felidézi Varga Judit igazságügyi miniszter emlékezetes megszólalását is, amikor is a sajtószabadság helyzetéről azt állította a Magyarország ellen indított EU-s vizsgálatot folytató svéd, dán, spanyol és francia biztosoknak, hogy

a magyar médiatörvény előírja, hogy a kampányok idején a közmédiában minden párt egyenlő megszólalási lehetőséget kapjon

a törvények betartásán az NMHH őrködik

az NMHH elfogulatlan, hiszen tagjait kétharmados többséggel választotta meg a parlament

a köztévé elfogultságát állítani egyenlő a bevándorláspárti propagandával.

Tényleg létezik egy párhuzamos valóság.