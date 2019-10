Öreg Picard nem vén Picard

A Star Trek-univerzum legújabb leágazásának második előzetese engem akkor vett meg kilóra, amikor Jean-Luc Picard kapitány, a Star Trek Enterprise űrhajó legendás kapitánya a Star Trek: Új nemzedék című sorozatból kénytelen valami nyikhajnak lebetűzni a nevét a Csillagflotta főhadiszállásának portáján, mert már a kutya sem emlékszik arra, ki ő.

A nálunk is elérhető Amazon Prime Videóra január 24-én érkező Star Trek: Picard (az USA-ban a Star Trek: Discoveryhez hasonlóan a CBS All Access vetíti) egy merőben más sorozatnak tűnik, mint amit eddig megszokhattunk a Star Trek franchise-tól (hét volt eddig), egyrészt azért, mert itt egyértelműen nem a felfedezésen lesz a hangsúly, másrészt a főszereplő Patrick Stewart kora (79 éves) miatt az akciókontent is minimális lesz - a főhős részéről mindenképpen.

A 24. század végén járunk, a Star Trek: Nemesisben látot események után húsz évvel, Picard még mindig nem heverte ki Data és Romulus halálát (a 2009-es Star Trek című filmről van szó), csendesen éldegél a szőlőskertje végében, amikor is feltűnik egy csaj a szőlőtőkék között, és azt mondja neki, hogy segíts, Obi-Wan te vagy az utolsó reményem, azaz nem pontosan ezt, de ilyesmit, és mivel egy egykori (felszabadított) Borgról van szó, akivel Picardnak elég sok, izé, kapcsolódási pontja van, hajlandó segíteni. Utána jönnek az izgis részek.

A szereplőgárda nem rossz, Stewart mellett Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones és Jonathan Del Arco szerepel benne, mellék/visszatérő/cameo szerepekben pedig Jonathan Frakes, Brent Spiner, Marina Sirtis és Jeri Ryan is látható lesz. Az első évad tízrészes lesz, az alkotók három évaddal számolnak.