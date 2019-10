Kiakadtak a videón, amelyben Trump újságírókat gyilkol

A Fehér Házi Tudósítók Szövetsége elborzadt attól a videótól, amelyet a hétvégén, egy, Trump támogatói által szervezett politikai konferencián vetítettek le az elnök miami rezidenciáján - jelentette ki az amerikai újságírószervezet elnöke, Jonathan Karl egy közleményben.

A vetítésről először a New York Times számolt be: az American Priority nevű, Trump-támogató szervezet által szervezett konferencián mutattak be egy videót, amelyben a Kingsman című film legerőszakosabb jelenetét alakították át a készítők úgy, hogy Donald Trumpról és az őt nem támogató, az elnök által következetesen "fake news médiának" nevezett sajtóról szóljon.

A klip elején a média arról számol be, hogy Trump menekülttáboraiban elválasztják a gyerekeket a szüleiktől (ami olyannyira nem fake news, hogy még az elnök felesége, Melania Trump is felszólalt ellene). Emiatt háborodik fel a "fake news egyházában" jelenlévő összes újságíró, és Bernie Sanders, Trump leendő kihívója az elnökválasztáson is szembesíti az üggyel az elnököt. Erre a figura, akire Trump fejét montírozták, fegyvert ránt, megöli Sanderst, majd nekiáll szisztematikusan kivégezni mindenkit a helyszínen: az ő fejük helyén a nem baráti média (CNN, Vox, Politico, the Washington Post, Huffington Post, ABC, NBC) logói vannak. De Trump megöli a Black Lives Matter nevű emberi jogi szervezetet képviselő figurát, valamint Hillary Clintont, Barack Obamát és John McCain szenátort is.

Az esetről beszámoló amerikai média jellemzően megemlíti, hogy mindeközben Amerikában szinte mindennaposak a valódi lövöldözések, és alig egy év telt csak el azóta a marylandi lövöldözés óta, amelyben valóban kivégeztek öt újságírót is.

Az American Priority közölte: a videót a szervezők nem hagyták jóvá, nem is látták, és csak egy kisteremben vetítették le.

Az ügyre nem csak a Fehér házi tudósítók reagáltak, írja a Wrap. A Politico munkatársa, Andrew Desiderio azt írta a Twittere: "Olyan felbujtás ez az erőszakra, amely nemcsak az internet valamelyik sötét sarkából jött, hanem egy Trump-párti konferencián vetítették le az egyik elnöki rezidencián. Nem jutok szóhoz."

A CNN közleményt adott ki, amelyben felszólítják Trumpot, hogy ítélje el a történteket. "Az elnöknek, a családjának és a kampánystábnak is azonnal fel kéne szólalnia ellene a lehető legszigorúbb hangnemben. Bármi, ami ennél kevesebb, egyenlő az erőszak hallgatólagos támogatásával, amit senkinek nem lenne szabad tolerálnia."

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az ügyet.