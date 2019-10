Csernobil mintájára készül sorozat a Notre-Dame leégéséről

A Vendome és a Pathé francia produkciós cégek angol nyelvű minisorozatot terveznek a Notre-Dame leégéséről, jelentette be Philippe Rousselet, a Vendome alapítója, írja az MTI. A minisorozat alapját egy, a New York Times című lapban megjelent cikk szolgáltatja. A kész sorozatot a tervek szerint 2021-ben mutatják be.

A Variety szerint Rousselet azt állította, hogy a sorozatot a Csernobil sikere inspirálta, egészen pontosan az, ahogy "egy drámai, többrétegű sztorit dolgoz fel különböző szemszögekből, olyan erős karakterekkel, akik részt vettek a történésekben". Akárcsak a Csernobil esetében, ez a sorozat is alapvetően angol nyelven készülne, de többféle nemzetiség is fel fog bukkanni majd benne a hitelesség kedvéért.

"Amennyire csak lehet, tartjuk magunkat a tényekhez. A sorozat készítése során is figyelemmel követjük az aktuális történéseket, mivel a tűz pontos okát még mindig nem állapították meg" - nyilatkozta Rousselet.

A székesegyházban április 15-én tört ki a tűzvész, amelynek következtében leégett a tetőszerkezet és a huszártorony.