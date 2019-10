Akkor is húsevő lenne, ha a saját kedvencét kéne leölnie?

Meat the Family címmel új valóságshow indul a brit Channel 4 csatornán, írja a The Guardian. Ahogy a címből is kiderült, a műsor a húsevés vs. vegetáriánus életmód kérdésével foglalkozik elég rendhagyó a módon. A Meat the Family-ben ugyanis olyan családokat választanak ki, akik kifejezetten sok húst esznek, enélkül nehezen tudják elképzelni az életüket.

Aztán ezeknek a családoknak adnak egy-egy haszonállatot: malacot, csibét, bárányt vagy borjút. Arra kérik őket, hogy bánjanak a kis állatokkal úgy, mintha egy családtagjuk lenne, neveljék, szeressék, etessék három héten át. A kamerák természetesen követik, ahogy a családok gondoskodnak az állataikról.

Majd ezután hozniuk kell egy döntést arról, hogy saját kezűleg megölik, megsütik és megeszik-e az állatot, vagy elküldik inkább egy menhelyre, ahol tovább élhet. Ha az utóbbi mellett döntenek, akkor viszont azt is vállalniuk kell, hogy feladják korábbi húsevő életmódjukat, és vegetáriánusként élnek tovább.

A műsor arra az egyre gyakrabban felmerülő problémára szeretne reagálni, miszerint a klímaváltozás elleni küzdelem részeként vissza kellene fognunk a húsfogyasztást. Kérdés, hogy készen állunk, képesek vagyunk-e erre.

A Meat the Family 2020 év elején lesz látható Nagy-Britanniában, de a tervek szerint később elképzelhető, hogy más országok is elkészítik belőle a saját verziójukat.

(Borítókép: Joern Pollex / Getty Images)