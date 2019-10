Rekordot döntött a Stranger Things harmadik évada

A Netflix eddigi legnézettebb sorozata lett a Stranger Things nyáron bemutatott harmadik évada, közölte a streamingszolgáltató. Több mint 64 millióan nézték meg a július 4-i premierjét követő négy hétben. (Ez ebben az esetben azt jelenti, hogy az egyes epizódok legalább 70 százalékát végignézték. Film esetében pedig azt, hogy a néző a játékidő hetven százalékáig eljutott.)

A cég nézőszámait a hagyományos tévékkel ellentétben nem méri egy mindenki által elfogadott kutatóintézet, így csak a Netflix hivatalos közleményeiből lehet megtudni, hogy egy-egy műsornak mekkora a közönsége.

A Stranger Things harmadik évadáról már nyáron bejelentették, hogy több mint 40 millió háztartásban kezdték el nézni. Azt is hozzátették, hogy ebből 18 millióan pár napon belül is fejezték mind a 8 epizódot. Azóta a számok nyilván emelkedtek, így jár most a sorozat 64 millió nézőnél. A Netflix saját adatai szerint 2019 eddigi legjobbja az Umbrella Academy volt, amit egy hónap alatt nézett meg 45 millió ember.

A nyolcvanas években játszódó, egy csapat gyerekről szóló Stranger Things első évada még 2016 nyarán indult, akkor itt írtunk róla, a második évadot pedig 2017 őszén mutatták be. Idén ősszel jelentették be, hogy lesz negyedik évad is, ami nem meglepő, tekintve, hogy a nézettségi rekord mellett számos díjat is nyert: eddig a 30 Emmy-jelöléséből hatot tudott díjra váltani. (A harmadik évadról szóló kritikánkat itt lehet elolvasni.)