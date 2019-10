Kiszivárogtak A Gyűrűk Ura-sorozat castingvideói

Egyelőre még mindig elég nagy titkolózás övezi az Amazonra készülő A Gyűrűk Ura-sorozatot, amit Jeff Bezosék a Trónok harca utódának szánnak, legalábbis népszerűségben. Most a CBR írja, hogy váratlanul kikerült egy rakás castingvideó, amelyekből pár dolgot már ki lehet következtetni a produkcióval kapcsolatban.

A videókon négy szerepre keresnek színészeket.

Tyra: egy feltehetően tünde karakter, aki meglehetősen gondoskodónak és önzetlennek tűnik, és a sorozatban majd Markella Kavenagh alakítja.

Eldien: egy sokat látott, veterán női harcos, aki folyamatosan küzd az állandó harcokkal és bajtársai halálával.

Beldor: szintén egy sokat látott férfi harcos, aki Eldiennel szemben elfogadta a sorsát.

Aric: a csapat zsivány karaktere, akinek mindennél fontosabb a saját túlélése.

Az egyáltalán nem biztos, hogy ezek a dialógusok vagy karakterek végül feltűnnek majd a sorozatban, hiszen csak castingvideókról van szó, de az már valószínűsíthető, hogy a sorozat egy kisebb csoport utazásait követi végig.

Az Amazon potom 250 millió dollárért vásárolta meg A gyűrűk ura jogait nem titkoltan azzal a céllal, hogy az HBO-hoz vagy a Netflixhez hasonlóan nekik is legyen egy igazi blockbuster produkciójuk. Azt már tudni lehet, hogy nem adaptált, hanem új történetek lesznek, amelyek A gyűrű szövetsége előtt játszódnak, és van rá esély, hogy a sorozatból később több spinoff is kinőjön.

A hírek szerint ez lesz minden idők legdrágább sorozata, az első két részt pedig az a J.A. Bayona rendezi, aki a legutóbbi Jurassic Park-filmet is. Annyi még kiderült, hogy a gyártás egy részét Új-Zélandon végzik, ahol a filmtrilógia is készült, és biztosan szerepel majd a sorozatban a fantasztikus szemöldökével is befutó Will Poulter, akit többek között a Családi üzelmekből, Az útvesztő-filmekből, a Midsommarból vagy éppen a Black Mirror interaktív epizódjából lehet ismerni.

A jelenlegi hírek szerint a sorozatot legkorábban 2021-ben mutatják be.